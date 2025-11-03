En
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 12 آبان ماه

در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با افزایش ۴۷ هزار و ۷۲۶ واحدی در سطح ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحدی ایستاد.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۹۵
| |
301 بازدید
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 12 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود ۴۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۷ هزار واحد

ارزش معاملات: ۱۵۷۵۰۰ میلیارد تومان

برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سهام بازار سرمایه شاخص کل شاخص سهام شاخص کل سهام خبر فوری
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
