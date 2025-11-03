En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نگرانی پرسپولیسی‌ها درباره قرارداد اوسمار

مسئول کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ اعلام کرد باشگاه پرسپولیس هنوز قرارداد اوسمار ویرا را در سازمان لیگ ثبت نکرده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۹۴
| |
402 بازدید
نگرانی پرسپولیسی‌ها درباره قرارداد اوسمار

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرشید طاهری مسئول کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ  در پاسخ به این پرسش که با توجه به پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی اوسمار، آیا کارت مربیگری او صادر شده است، اظهار داشت: باشگاه پرسپولیس هنوز قرارداد مربیان جدید خود را به سازمان لیگ ارائه نکرده و قراردادی ثبت نشده است که کارت مربیگری برای آنها صادر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا فرآیند خروج نام هاشمیان از لیست پرسپولیس تکمیل شده است؟»، گفت: بله! باشگاه پرسپولیس نامه زد و نام هاشمیان را از لیست خارج کرد.

مسئول کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ تصریح کرد: فرصت ۴۸ ساعته برای ثبت قراردادها، شامل کادر فنی نمی‌شود و فقط مختص بازیکنان است. به این ترتیب با توجه به اینکه پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر روز جمعه بازی دارد، این باشگاه تا روز پنجشنبه فرصت دارد قرارداد اوسمار را در سازمان لیگ ثبت کند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قرارداد پرسپولیس اوسمار مربیگری فرشید طاهری سازمان لیگ کمیته نقل و انتقالات
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصمیم مدیرعامل پرسپولیس درباره یک پست مهم
واکنش احساسی طارمی به خداحافظی برانکو
تشکر مدیرعامل پرسپولیس از اعضای هیات‌مدیره
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۳۵ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۳ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c4Y
tabnak.ir/005c4Y