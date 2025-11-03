به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرشید طاهری مسئول کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ در پاسخ به این پرسش که با توجه به پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی اوسمار، آیا کارت مربیگری او صادر شده است، اظهار داشت: باشگاه پرسپولیس هنوز قرارداد مربیان جدید خود را به سازمان لیگ ارائه نکرده و قراردادی ثبت نشده است که کارت مربیگری برای آنها صادر شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا فرآیند خروج نام هاشمیان از لیست پرسپولیس تکمیل شده است؟»، گفت: بله! باشگاه پرسپولیس نامه زد و نام هاشمیان را از لیست خارج کرد.

مسئول کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ تصریح کرد: فرصت ۴۸ ساعته برای ثبت قراردادها، شامل کادر فنی نمی‌شود و فقط مختص بازیکنان است. به این ترتیب با توجه به اینکه پرسپولیس در هفته دهم لیگ برتر روز جمعه بازی دارد، این باشگاه تا روز پنجشنبه فرصت دارد قرارداد اوسمار را در سازمان لیگ ثبت کند و مشکلی از این بابت وجود ندارد.