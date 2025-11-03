En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۲ آبان

قیمت طلای 18 عیار با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۱۰,۵۴۳,۶۵۳ (ده میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان به ۱۰,۵۷۷,۱۲۷ (ده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۹۱
| |
417 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۲ آبان

بازار امروز شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 به گزارش تابناک، قیمت طلا  افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۱۰,۵۴۳,۶۵۳ (ده میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان به ۱۰,۵۷۷,۱۲۷ (ده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۵۷۷,۱۲۷ ۳۳,۴۷۴ ۰.۳۱ 10:49
۱۰,۵۴۳,۶۵۳ ۱۱,۵۴۲ ۰.۱ روز قبل
۱۰,۵۳۲,۱۱۱ ۱۰۵,۹۶۱ ۱ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۴۵,۶۷۳,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار) تومان به ۴۵,۸۱۸,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و هشتصد و هجده هزار) تومان رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت طلا طلا بازار طلا طلای 18 عیار طلای 24 عیار خبر فوری خرید طلا مثقال طلا
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نحوه محاسبه قیمت طلا +جزییات
قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه ۳ آبان
طلای ۱۸ عیار چند شد؟
قیمت طلای 18 و 24 عیار امروز جمعه 9 آبان
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
طلای ۱۸ عیار چقدر شد؟
طلای ۱۸ عیار ریخت + قیمت
قیمت طلا امروز شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا در بازار امروز 18 مهرماه
قیمت طلای ۱۸ عیار صبحگاه شنبه ۲۵ مرداد
قیمت طلای ۱۸ عیار امروز 26 تیر ماه
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۴ شهریور
قیمت طلای ۱۸ عیار پرواز کرد
طلای ۱۸ عیار چند شد؟
قیمت طلای ۱۸عیار در بازار امروز چهارشنبه ۱۶ مهر
قیمت طلا هر گرم ۱۰ میلیون تومان
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا و سکه در بازار امروز یکم اردیبهشت
آخرین اخبار از قیمت طلا؛ امروز 24 آذرماه
طلای ۱۸ عیار پر کشید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۵ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۳۵ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۳ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c4V
tabnak.ir/005c4V