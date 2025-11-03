قیمت طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۲ آبان

قیمت طلای 18 عیار با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۱۰,۵۴۳,۶۵۳ (ده میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان به ۱۰,۵۷۷,۱۲۷ (ده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت‌‌‌‌ طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

به گزارش تابناک، قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۱۰,۵۴۳,۶۵۳ (ده میلیون و پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه و سه ) تومان به ۱۰,۵۷۷,۱۲۷ (ده میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۰,۵۷۷,۱۲۷ ۳۳,۴۷۴ ۰.۳۱ 10:49 ۱۰,۵۴۳,۶۵۳ ۱۱,۵۴۲ ۰.۱ روز قبل ۱۰,۵۳۲,۱۱۱ ۱۰۵,۹۶۱ ۱ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

هر مثقال طلا 18 عیار امروز با افزایش ۰.۳۱ درصدی، از ۴۵,۶۷۳,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار) تومان به ۴۵,۸۱۸,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و هشتصد و هجده هزار) تومان رسید.