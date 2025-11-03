قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تغییر زیادی نداشت. سرمایهگذاران همچنان اطمینان کافی نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده میلادی ندارند. از سوی دیگر، آرام شدن تنشهای تجاری میان آمریکا و چین نیز تقاضا برای طلا را کاهش داده است.
به گزارش تابناک؛ در معاملات امروز، هر اونس طلا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۴۰۱۰ دلار و ۱۳ سنت رسید. همچنین، قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افزایش ۰.۵۴ درصدی به ۴۰۱۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.
قیمت طلا در حال حاضر حدود ۱۰ درصد پایینتر از رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنتی خود در ۲۰ اکتبر قرار دارد. در همین مدت، ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسیده است.
فدرال رزرو در اکتبر برای دومین بار در سال جاری، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. بر اساس ارزیابیها، اکنون ۷۱ درصد از معاملهگران احتمال کاهش یکباره دیگر نرخ بهره در دسامبر را پیشبینی میکنند، در حالی که پیش از سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بیش از ۹۰ درصد مطمئن به کاهش دوباره نرخ بهره بودند.
طلا به عنوان یک دارایی غیر سودده، همواره در شرایط نرخ پایین بهره و بیثباتیهای اقتصادی عملکرد خوبی داشته است. سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا هستند تا از موضع بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره سرنخ بگیرند.
رئیسجمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که با رئیسجمهور چین به توافق رسیدهاند تا تعرفههای وارداتی کاهش یابد. در مقابل، چین متعهد شد در زمینه تجارت غیرقانونی فنتانیل، خرید دانههای سویای آمریکا و صادرات فلزات کمیاب همکاری کند. این تحولات نیز به کاهش نسبی تقاضا برای طلا کمک کرده است.
در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۴۸ دلار و ۵۱ سنت رسید و پلاتین با رشد ۱.۳۶ درصدی به ۱۵۹۵ دلار و ۴۹ سنت معامله شد.