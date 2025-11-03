En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تغییر زیادی نداشت. سرمایه‌گذاران همچنان اطمینان کافی نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده میلادی ندارند. از سوی دیگر، آرام شدن تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز تقاضا برای طلا را کاهش داده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۹۰
| |
341 بازدید
قیمت جهانی طلا امروز دوشنبه ۱۲ آبان

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه تغییر زیادی نداشت. سرمایه‌گذاران همچنان اطمینان کافی نسبت به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در ماه آینده میلادی ندارند. از سوی دیگر، آرام شدن تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین نیز تقاضا برای طلا را کاهش داده است.

به گزارش تابناک؛ در معاملات امروز، هر اونس طلا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۴۰۱۰ دلار و ۱۳ سنت رسید. همچنین، قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با افزایش ۰.۵۴ درصدی به ۴۰۱۸ دلار و ۱۰ سنت رسید.

قیمت طلا در حال حاضر حدود ۱۰ درصد پایین‌تر از رکورد ۴۳۸۱ دلار و ۲۱ سنتی خود در ۲۰ اکتبر قرار دارد. در همین مدت، ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح سه ماه گذشته رسیده است.

فدرال رزرو در اکتبر برای دومین بار در سال جاری، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد. بر اساس ارزیابی‌ها، اکنون ۷۱ درصد از معامله‌گران احتمال کاهش یک‌باره دیگر نرخ بهره در دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که پیش از سخنان جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بیش از ۹۰ درصد مطمئن به کاهش دوباره نرخ بهره بودند.

طلا به عنوان یک دارایی غیر سودده، همواره در شرایط نرخ پایین بهره و بی‌ثباتی‌های اقتصادی عملکرد خوبی داشته است. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا هستند تا از موضع بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره سرنخ بگیرند.

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که با رئیس‌جمهور چین به توافق رسیده‌اند تا تعرفه‌های وارداتی کاهش یابد. در مقابل، چین متعهد شد در زمینه تجارت غیرقانونی فنتانیل، خرید دانه‌های سویای آمریکا و صادرات فلزات کمیاب همکاری کند. این تحولات نیز به کاهش نسبی تقاضا برای طلا کمک کرده است.

در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۴۸ دلار و ۵۱ سنت رسید و پلاتین با رشد ۱.۳۶ درصدی به ۱۵۹۵ دلار و ۴۹ سنت معامله شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا بازار طلا طلای جهانی اونس طلا اونس جهانی طلا خرید طلا خبر فوری
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جهانی طلا امروز یکشنبه ۴ آبان
آرامش طلای جهانی پس از گرانی یکباره
قیمت جدید طلای جهانی امروز ۱۱ آبان‌ماه
طلا از صعود بازماند
قیمت طلا امروز جمعه ۲ آبان 1404
قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۳
قیمت جهانی طلا به زیر ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد
قیمت طلا امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳
قیمت جهانی طلا رکورد زد
طلای جهانی به دلار نرسید
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱ بهمن ماه
قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
رکوردشکنی طلا؛ اونس جهانی به ۳۶۱۰ رسید
طلا در مسیر ثبت بیشترین رشد سالانه از سال 2010
قیمت طلا امروز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت
قیمت طلا امروز پنجشنبه ۷ فروردین ماه
قیمت طلا در بازار امروز 15 فروردین
قیمت طلای جهانی امروز ۲۰ فروردین ماه
سقوط طلای جهانی دنباله‌دار شد
قیمت طلای جهانی امروز 15 فروردین ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۵ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۳۵ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۳ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c4U
tabnak.ir/005c4U