دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب از اجرای حکم متجاوز به عنف در زندان این شهرستان خبر داد.

اعدام عامل تجاوز به دانش‌آموز و زن متاهل در میناب

به گزارش تابناک به نقل از مشرق؛ ابراهیم طاهری دادستان شهرستان میناب درخصوص جزئیات این پرونده اظهارداشت: فردی که آبان ماه ۱۴۰۱ در پوشش مسافر بر شخصی اقدام به ربودن و تجاوز به یک دانش آموز دختر و یک خانم متاهل کرده بود پس از شکایت شکات و دستور مقام قضایی در کمتر از ۲۴ ساعت توسط مامورین پلیس آگاهی شهرستان دستگیر شد.

وی افزود: پس از رسیدگی و طی مراحل قانونی ازجمله انجام تحقیقات و صدور حکم توسط دادگاه کیفری یک استان و تایید آن در دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز در محل زندان میناب به دار مجازات آویخته شد.

دادستان میناب گفت: امنیت شهروندان را خط قرمز دستگاه قضایی شهرستان است و از برخورد قاطع با هرگونه تعرض به جان، مال و نوامیس مردم خبر داد.