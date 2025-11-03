En
غزل جدید از رهبر انقلاب به مناسبت روز دانش‌آموز

غزل جدیدی از رهبر معظم انقلاب در نماهنگ «صبح است جانا» در وبسایت نوجوان khamenei.ir منتشر شد.
به گزارش تابناک؛ غزل جدیدی از رهبر معظم انقلاب (امین) به مناسبت روز دانش‌آموز در نماهنگ «صبح است جانا» در وبسایت نوجوان khamenei.ir منتشر شد.

متن این غزل به شرح زیر است:

با شب‌ستیزان دل همنوا کن

صبح است جانا شوری به پا کن

از ساغر صبح جان می‌تراود

جامی به دست آر کامی روا کن

در صبحگاهان دریاب خود را

از صبحدم دام، نقد صفا کن

افشان به دل‌ها عطر گل عشق

بگذر به هرکوی، کار صبا کن

در گام مقصود گام طلب نِه

سوی در دوست روی دعا کن

از کار دل‌ها بگشا گره‌ها

سرپنجه خویش مشکل‌گشا کن

رُو پاس میدار سعی کسان را

باری «امین» باش باری وفا کن

رهبر انقلاب غزل روز دانش‌آموز
