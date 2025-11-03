قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

مقصود اسعدی سامانی گفت: سقف قیمت بلیت تهران - مشهد یک میلیون و ۱۹ هزار تومان برای اتباع ایرانی است و بالاتر از این نرخ هم هیچ یک از شرکتهای هواپیمایی مجاز به فروش بلیت نیستند.
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی هیچ یک از شرکتهای هواپیمایی سهمیهای از بلیتهای خود را برای اتباع غیر ایرانی در نظر نگرفتهاند و متناسب با تقاضا این بلیتها فروخته میشود.
قیمت بلیت هواپیما با توجه به نرخ ارز قیمت بلیت تعیین میشود و رقم آن متناسب با عرضه و تقاضا است و مسافران در این مسیر برای خرید بلیت باید به دفاتر شرکتهای هواپیمایی مراجعه کنند.
پیش از این اعلام شده بود که شرکتهای هواپیمایی ۵۰ درصد از سهمیه بلیت خود را به اتباع غیر ایرانی اختصاص داده اند که این موضوع از سوی سازمان هواپیمایی و انجمن شرکتهای هواپیمایی رد شد.