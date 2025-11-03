En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

فروش بلیت تهران - مشهد به نرخ ۶ میلیون تومان توسط شرکت های هواپیمایی رد و اعلام شده سقف نرخ بلیت برای این مسیر یک میلیون و ۱۹ هزار تومان است.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۷۳
| |
616 بازدید

قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

مقصود اسعدی سامانی گفت: سقف قیمت بلیت تهران - مشهد یک میلیون و ۱۹ هزار تومان برای اتباع ایرانی است و بالاتر از این نرخ هم هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت نیستند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی سهمیه‌ای از بلیت‌های خود را برای اتباع غیر ایرانی در نظر نگرفته‌اند و متناسب با تقاضا این بلیت‌ها فروخته می‌شود.

قیمت بلیت هواپیما با توجه به نرخ ارز قیمت بلیت تعیین می‌شود و رقم آن متناسب با عرضه و تقاضا است و مسافران در این مسیر برای خرید بلیت باید به دفاتر شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند.

پیش از این اعلام شده بود که شرکت‌های هواپیمایی ۵۰ درصد از سهمیه بلیت خود را به اتباع غیر ایرانی اختصاص داده اند که این موضوع از سوی سازمان هواپیمایی و انجمن شرکت‌های هواپیمایی رد شد.

قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواپیما بلیت هواپیما قیمت بلیت هواپیما تهران مشهد سازمان هواپیمایی خبر فوری
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش قیمت بلیت هواپیما غیرقانونی است
تعلیق ۳۳ شرکت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما
اظهار عضو کمیسیون عمران مجلس از کمبود ۴۰۰ فروند هواپیما
ابلاغیه سازمان هواپیمایی درباره فروش بلیت هواپیما
قیمت بلیط های داخلی نجومی شد/سفرهای داخلی گران تر از سفر خارجی؟
پرواز هواپیمای یک ایرلاین داخلی محدود شد
مسافرانِ عراق بدون ویزا بلیت هواپیما نخرند
هزینه تمام شده هر صندلی پرواز
معرفی گرانفروشان بلیت هواپیما به دستگاه قضایی
علت کمبود بلیت هواپیما اعلام شد
سفر هوایی برای مردم به رویا تبدیل می‌شود؟ / افزایش نرخ بلیت هواپیما در سایه عدم نظارت کافی
ورود ۵ فروند هواپیما به کشور
تعلیق بیش از ۶۰۰ سایت غیرقانونی فروش بلیت هواپیما
فقط ۲ درصد مردم ایران می توانند سوار هواپیما شوند
خواب راحت در هواپیما
انتقادها به اوضاع قیمت‌گذاری بلیت هواپیما
برخورد با گران فروشی
بلیت پروازهای نوروزی افزایش نمی‌یابد
تکذیب شائبه تمام شدن بلیت‌های اربعین
بلیت تهران-مشهد-تهران ۲ میلیون تومان شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۰۲ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۳۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۸ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005c4D
tabnak.ir/005c4D