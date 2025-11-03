بلیت هواپیما گران شد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u062a\u0633\u0646\u06cc\u0645\u061b \u062f\u0631\u062d\u0627\u0644\u06cc \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0646\u062c\u0645\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u0642\u0641 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0628\u0644\u06cc\u062a \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646-\u0645\u0634\u0647\u062f \u06f4.\u06f7 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0644\u0627\u06cc\u0646\u200c\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0644\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u062d\u062f\u0648\u062f \u06f6.\u06f1 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u0646\u062f.\n\n\n\u00a0\n\u00a0