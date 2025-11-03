En
بلیت هواپیما گران شد

قیمت بلیت هواپیما در پروازهای داخلی گران شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۷۳
1448 بازدید
بلیت هواپیما گران شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ درحالی طبق اعلام انجمن شرکت‌های هواپیمایی سقف فروش بلیت پرواز تهران-مشهد ۴.۷ میلیون اعلام شده که برخی ایرلاین‌‌ها بلیت این مسیر پروازی با قیمت حدود ۶.۱ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

قیمت بلیت هواپیمای تهران-مشهد اعلام شد

 

 

علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
نیاز به تکذیب نیست، همین الان سایت علی بابا را چک کنید قیمت بلیطها بالای ۴ ملیون است بدای ۱۶ آبان مبلغ ۸ میلیون ثبت کرده، چرا در روز روشن و به وصوح دروغ می گویید مردم چگونه به حرفهای شما اعتماد کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
باشه بشین تا بلیت یک میلیونی بت بدن ، قیمت اتوبوس رو دیدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
وفاق ملی دست در جیب ملی
