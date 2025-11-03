En
بقایی: هیچ پیامی از آمریکا در سفر تخت روانچی نبود

سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر این که «در جریان سفر روانچی به عمان هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است» گفت: واسطه‌های مختلفی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا تلاش می‌کنند.
«اسماعیل بقائی» در آغاز نشست خبری امروز (دوشنبه) خود با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ آبان اظهار کرد : ۱۳ آبان به عنوان نماد تلاش برای حفظ  استقلال و حریت در اذهان ما ایرانیان ماندگار شده است و من فرارسیدن این روز را به دانش‌آموزان عزیز  تبریک عرض می‌کنم. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: تحولات در منطقه ما سریع و سیال است و ما همچنان شاهد تداوم نسل کشی و اشغالگری در منطقه هستیم.

همچنان شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص غزه هستیم

بقائی با بیان اینکه از زمان آغاز آتش‌بس در فلسطین تاکنون به خاطر ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۶۰۰ نفر مجروح شده‌اند، گفت : در این ارتباط ضامنان  آتش‌بس در غزه مسئولیت مهمی دارند و همچنان متاسفانه شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل هستیم.

گزارش سالانه وزارت خارجه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس به زودی منتشر می‌شود

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایران در مورد نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس آماده شده و به زودی منتشر می‌شود.

در جریان سفر روانچی به عمان هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند روز اخیر اخباری در مورد مذاکرات مطرح شده در حال حاضر آخرین اخبار در ارتباط با مذاکرات ایران و آمریکا چیست؟ گفت: به نظرم یک مقداری به صورت دقیق، اظهار نظرهای مطرح شده در این زمینه مطالعه نشده است. 

وی با بیان اینکه «در جریان سفر اخیر آقای روانچی به عمان همانطور که آقای عراقچی مطرح کردند هیچ پیامی از طرف آمریکا منتقل نشده است» گفت : البته همانطور که پیش از این نیز گفته‌ام واسطه‌های مختلف برای نزدیک کردن نظرات و دیدگاه‌ها بین ۲ طرف تلاش می‌کنند و این امر رایج و متعارفی است.

وی تاکید کرد: البته باید به این موضوع توجه داشت که این تلاش‌ها به معنای شروع فرایند مذاکراتی بین ایران و آمریکا نیست.
این خبر تکمیل می‌شود.

