به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان، بر اساس گزارشها طی روزهای گذشته در دو حادثه جداگانه پنج نفر از دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه پردیس خواهران آیتالله کمالوند دانشگاه فرهنگیان خرمآباد به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند.
فرزاد میرسپهوند، رییس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با تایید این خبر اظهار کرد: در حادثه نخست در تاریخ ششم آبانماه، دو دانشجو و در حادثه دوم در شامگاه هشتم آبانماه، سه دانشجوی دیگر با علائم گازگرفتگی به بیمارستان شهدای عشایر خرمآباد منتقل شدند.
این در حالی است که روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان لرستان در اطلاعیهای روایتی متفاوت از حادثه دوم ارائه میدهد.
بر اساس این اطلاعیه در حادثه دوم تعدادی از دانشجویان صرفاً برای اطمینان از سلامت خود به مراکز درمانی ارجاع داده شدند و پزشکان هیچگونه علائم گازگرفتگی در آنان مشاهده نکردند.
این تناقض در اطلاعرسانی سوالاتی را در خصوص شفافیت و دقت در گزارشدهی این حادثه ایجاد کرده است.
به گفته برخی از دانشجویان ساکن خوابگاه، نقص در تهویه و استفاده از بخاریهای غیراستاندارد از عوامل احتمالی بروز این حادثه بوده است.
در مقابل اطلاعیه دانشگاه فرهنگیان به نقص فنی در موتورخانه اشاره کرده و میافزاید که پس از بررسیهای اولیه موتورخانه مربوطه از مدار خارج و با حضور کارشناسان آتشنشانی و شبکه بهداشت منشا نشت شناسایی و نقص برطرف شده است.
با این وجود وقوع حادثه دوم تنها دو شب پس از رفع نقص اولیه این پرسش را مطرح میکند که آیا اقدامات انجام شده برای ایمنسازی کامل و کافی بوده است یا خیر، این موضوع لزوم بازنگری دقیق و جامع در سیستمهای گرمایشی و تهویه خوابگاههای دانشجویی را بیش از پیش نمایان میسازد.
پس از وقوع این حوادث دانشگاه فرهنگیان لرستان اعلام کرده است که با همکاری شرکت گاز، سازمان آتشنشانی و شبکه بهداشت استان در حال اجرای برنامههای جامعی برای بازبینی کامل تاسیسات گرمایشی، نصب سیستمهای هشدار نشت گاز و آموزش نکات ایمنی به دانشجویان است.
سرپرست این دانشگاه نیز تاکید کرده است که سلامت و امنیت دانشجویان، اولویت مطلق این مجموعه است.
در همین راستا رئیس اورژانس پیشبیمارستانی لرستان با اشاره به آغاز فصل سرما بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستمهای گرمایشی در خوابگاهها و اماکن عمومی تاکید کرده است.
خوشبختانه حال عمومی تمامی دانشجویان مسموم شده مطلوب گزارش شده و همگی پس از دریافت مراقبتهای پزشکی از بیمارستان ترخیص شدهاند.
با این حال این حادثه زنگ خطری جدی برای مسئولان دانشگاهها و نهادهای ذیربط است تا با جدیت بیشتری به موضوع ایمنی خوابگاههای دانشجویی به ویژه در آستانه فصل سرما، رسیدگی کنند.
ضروری است که وعدههای داده شده برای بازبینی تاسیسات و نصب سیستمهای هشدار به سرعت عملیاتی شوند و نتایج بررسیهای فنی به صورت شفاف به اطلاع دانشجویان و خانوادههایشان برسد. همچنین آموزش نکات ایمنی به دانشجویان و نظارت مستمر بر وضعیت ایمنی خوابگاهها میتواند از تکرار حوادث مشابه در آینده جلوگیری کند، این حادثه بار دیگر نشان داد که ایمنی فضاهای آموزشی و اقامتی دانشجویان، موضوعی حیاتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد و نیازمند توجه و اقدام فوری مسئولان است.