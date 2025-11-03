En
بورس سقف تاریخی خود را شکاند

شاخص بورس تهران تا این لحظه با رشد ۴۱ هزار واحدی به ۳ میلیون ۲۵۹ هزار واحد رسید و سقف تاریخی خود را شکست.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
0
پاسخ
هر موقع دامنه مثل قبل شد قبول داریم واقعی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
0
0
پاسخ
اما ارزش سهمها خیلی کمتر از زمان مشابه هست یعنی پورتفو کم ارزشتر ؟
