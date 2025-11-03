قطر به اسرائیل اخطار داد

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در گفتگو با شبکه سی ان ان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی هر روز در حال نقض توافق آتش بس غزه است و نزدیک بود حملات این رژیم طی روزهای گذشته توافق مذکور را در آستانه خطر قرار دهد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی اضافه کرد که راه کار ۲ دولتی تنها راه برای حل این درگیری‌ها است حتی اگر تمایلات سیاسی در رژیم صهیونیستی با این موضوع در تضاد باشد.

نخست وزیر قطر به تماس با آمریکا برای بررسی ساختار نیروهای بین المللی در نوار غزه اشاره کرد و گفت که طرفی که با این نیروها و فلسطینی‌ها در غزه ارتباط برقرار می‌کند باید فلسطینی باشد.

وی بیان کرد که تحقق صلح دائم در منطقه به اراده سیاسی واقعی و احترام به حقوق فلسطینی‌ها نیاز دارد.