ابلاغ رای انحلال شورای شهر کرمانشاه به فرمانداری

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سعید سلیم ساسانی، روز یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به مفاد ماده ۱۲۷ قانون شوراها اظهار کرد: از این پس، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تا تشکیل شورای جدید، توسط استاندار کرمانشاه بهعنوان نماینده عالی دولت در استان پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه مدیریت شهری افزود: بهدستور دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه، دستگاههای ذیربط موظفاند ضمن رعایت ضوابط قانونی، با جدیت در مسیر ارتقای کیفیت خدمات شهری و خدمترسانی مؤثر به شهروندان گام بردارند.
سلیمساسانی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، در مواردی که شوراهای اسلامی منحل یا به هر دلیل از انجام وظایف خود بازبمانند، استاندار تا زمان تشکیل شورای جدید، عهدهدار انجام وظایف قانونی شورا در چارچوب مقررات خواهد بود.
گفتنی است، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراها در جلسه روز پنجم آبان ۱۴۰۴ برای دومین بار موضوع انحلال شورای شهر کرمانشاه به پیشنهاد هیات اختلاف این استان را بررسی کرد.
با توجه به گزارش ارائه شده در جلسه نخست، بررسی های صورت گرفته و تحقیق میدانی تیم کارشناسی، هیأت مرکزی حل اختلاف در نهایت با اکثریت قریب به اتفاق آرا، به انحلال شورای شهر کرمانشاه رای موافق داد.
دلیل این تصمیم قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیئترئیسه و معطل ماندن امور شهر و شهروندان عنوان شد.
کلانشهر کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۱۱ عضو در شورای اسلامی شهر دارد.