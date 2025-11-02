هشدار آمریکا به بغداد درباره یک عملیات نظامی در منطقه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از الشرق الاوسط، «ثابت العبّاسی» وزیر دفاع عراق جزئیات گفت‌ وگوی تلفنی خود با پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را فاش کرد.



العباسی در مصاحبه‌ای گفت: «تماس کوتاهی با وزیر جنگ آمریکا داشتم. او به من اطلاع داد که یک عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه در راه است و این آخرین هشدار ما به شماست: گروه‌های مسلح عراقی نباید هیچ واکنشی نشان دهند.»



وزیر دفاع عراق افزود که در طول این تماس ۱۱ دقیقه‌ای، مقام آمریکایی تأکید کرده است که واشنگتن قصد دارد ضربه‌ای پیش‌دستانه به یکی از کشورهای منطقه ابزند و هشدار داده اگر هرگونه دخالت یا واکنش از سوی گروه‌های مسلح وابسته به عراق مشاهده شود، آمریکا واکنشی سخت نشان خواهد داد.



العباسی توضیح داد که بغداد در حال بررسی تحولات میدانی است و با طرف‌های آمریکایی و منطقه‌ای در تماس مستمر قرار دارد تا از گسترش درگیری‌ها به داخل خاک عراق جلوگیری شود.



وی گفت: «ما تأکید کرده‌ایم که عراق نباید به میدان درگیری دیگران تبدیل شود. دولت عراق به تمام گروه‌ها هشدار داده از هرگونه اقدام تحریک‌آمیز یا واکنشی خودسرانه خودداری کنند.»



وزیر دفاع عراق همچنین اظهار داشت که بغداد تعهد داده تا امنیت پایگاه‌های ائتلاف بین‌المللی را در خاک خود حفظ کند، اما در عین حال از آمریکا خواسته است «در اجرای هرگونه عملیات نظامی، به حاکمیت عراق احترام بگذارد و کشور را درگیر نکند.»



در پایان این گزارش آمده است که تماس میان دو طرف در فضایی «تنش‌آلود اما دیپلماتیک» انجام شد و آمریکا این هشدار را «آخرین اخطار» خطاب به بغداد دانسته است.



العباسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت این تماس حدود ۱۱ دقیقه طول کشیده و در آن رئیس ستاد ارتش، معاون فرماندهی عملیات مشترک و مدیر اطلاعات نظامی عراق نیز حضور داشتند.



وی افزود وزیر جنگ آمریکا در پایان تماس به ‌صراحت هشدار داده است: «این آخرین اخطار شماست؛ و خوب می‌دانید که دولت فعلی چگونه پاسخ خواهد داد.»