تیم کاراته ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۵ نقره و ۳ برنز به عنوان نایب‌قهرمانی رقابت‌های بین‌المللی روسیه دست یافت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در پایان رقابت های بین المللی کاراته در روسیه، تیم ایران با کسب ۲ مدال طلا، ۵ نقره و ۳ برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید. روسیه به عنوان قهرمانی رسید و قزاقستان نیز در رده سوم قرار گرفت.

در دیدار فینال وزن ۵۵- کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی و فاطمه سعادتی دو نماینده ایران مقابل هم قرار گرفتند که در پایان سعیدآبادی بود ۴ بر صفر از سد سعادتی گذشت و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.

در فینال وزن ۶۸- کیلوگرم نیز هانا حسین پور و مبینا حیدری به مصاف هم رفتند و در پایان حیدری ۹ بر ۲ به پیروزی رسید و مدال طلا را بدست آورد.

در فینال وزن ۸۴+کیلوگرم، مهدی عاشوری ۵ بر ۴ نتیجه را به کنستانتین کوکوروف روس واگذار کرد و مدال نقره گرفت.

در فینال کاتای انفرادی بانوان، ملیکا عزتی امتیاز ۳۹.۶ را بدست آورد و پائولو گارسیا اسپانیایی به امتیاز ۴۰.۶ رسید تا عزتی مدال نقره را بر گردن بیاویزد.

در وزن ۵۰- کیلوگرم، معصومه محسنیان در مبارزه فینال ۱۰ بر ۸ مغلوب الیزاوتا گریگوروآ از کشور میزبان شد و به مدال نقره رسید.

در دیدار رده بندی وزن ۸۴- کیلوگرم، مهدی خدابخشی مقابل یوس بدوی مصری به تساوی ۵ بر ۵ رسید و برنده تاتامی شد و مدال برنز این وزن را تصاحب کرد.

دیگر مدال آور این دوره از رقابتها حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم بود. صالحی در مبارزه رده بندی ۴ بر ۲ خالیموآ از روسیه را شکست داد و به مدال برنز این وزن رسید.

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی در دیدار رده بندی موفق شد ۹ بر صفر باسانگوا از روسیه را شکست دهد و به مدال برنز این وزن دست یابد.

امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم و ابوالفضل همدم‌جو در وزن ۶۰- کیلوگرم به ترتیب با شکست برابر علی الساوی از مصر و آلپیسبای از قزاقستان دستشان از رسیدن به مدال کوتاه ماند.

این دوره از مسابقات ۳۶۱ کاراته‌کا از ۴۴ کشور حضور داشتند. به نفرات اول تا سوم جوایز ۵ هزار، ۲ هزار و هزار دلاری اهدا شد.