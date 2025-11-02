یاسر آسانی در جمع کودکان مبتلا به سرطان + عکس

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه استقلال، آسانی با حضور در بخش کودکان سرطانی یکی از بیمارستانهای تهران، به مدت دو ساعت در کنار این قهرمانان کوچک بود؛ کودکانی که با دلی بزرگ و روحیهای ستودنی با بیماری خود مبارزه میکنند.
او در این دیدار صمیمانه، با کودکان گفتوگو کرد، عکس یادگاری گرفت، پیراهن استقلال را امضا و به آنها تقدیم کرد و قول داد پس از بهبودی کامل آنها، در تمرین آبیپوشان میزبانشان باشد. در این میان، یکی از کودکان نیز نقاشی زیبای خود را به یادگار به آسانی هدیه داد.
دیدار آسانی با استقبال و احساسات زیبای این کودکان همراه شد و اشک شوق، لبخند و امید، چهرهی بیمارستان را روشن کرد.
پیامی که از این دیدار الهام گرفته میشود، همان روحیهی استقلال است: غلبه بر سختیها، برخاستن پس از هر افتادن و ایمان به موفقیت.
باشگاه استقلال ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند و فرهنگی یاسر آسانی، حمایت و همدلی کامل خود را با تمامی کودکان مبارز در مسیر درمان اعلام میکند.