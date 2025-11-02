En
پلاک لامبورگینی پسر رونالدو گران‌تر از خود ماشین!

در حالی همه درباره قیمت ۲۸۰هزار دلاری لامبورگینی اهدایی فوق ستاره پرتغالی به پسرش صحبت می‌کنند که قیمت پلاک این ماشین میلیون‌ها دلار ارزش دارد.
پلاک لامبورگینی پسر رونالدو گران‌تر از خود ماشین!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، هدیه کریستیانو رونالدو به پسرش خبرساز شده است. جمعه گذشته بود که رونالدو به پسرش یک لامبورگینی هدیه داد. در طول این سال‌ها، رونالدو سعی کرده از فرزندانش در برابر رسانه‌ها محافظت کند تا مطمئن شود که آنها تربیت عادی دارند. در واقع، کریستیانو جونیور سبک زندگی بسیار منظم و ماشینی داشته است، زیرا رونالدو سعی کرده شخصیت خود را بر روی پسرش منعکس کند.

جونیور، پسر رونالدو، بدون نوشابه، بدون شیرینی، بدون غذاهای ناسالم و با جلسات تمرینی و باشگاهی منظم، زندگی بسیار منظمی را درست مانند پدرش داشته و با پیروی از او، در حال حاضر در چرخه جوانان در حال پیشرفت است.

جونیور به عنوان مهاجم در آکادمی جوانان النصر بازی می‌کند و پیش از این در سال ۲۰۲۵ برای تیم زیر ۱۵ سال پرتغال بازی کرده و گلزنی نیز کرده است.

هفته گذشته او در ترکیب تیم زیر ۱۶ سال پرتغال مقابل ولز به میدان رفت و اولین گل خود را به ثمر رساند. در این بازی پرتغال با نتیجه ۳-۰ ولز را شکست داد.

پس از این درخشش بود که رونالدو یک لامبورگینی ۲۸۰ هزار دلاری به پسرش کادو داد. البته این ماشین لامبورگینی را رونالدو با یک پلاک بسیار ویژه به پسرش هدیه داد. روی پلاک ماشین جونیور، A نوشته شده است.در خاورمیانه، داشتن پلاک‌های سفارشی به عنوان یک نماد مهم جایگاه اجتماعی دیده می‌شود و این پلاک‌های ویژه می‌توانند به راحتی از صدها هزار تا حتی میلیون‌ها دلار قیمت داشته باشند.

در حالی که دقیقاً مشخص نیست که پلاک ویژه ماشین جونیور، چقدر قیمت دارد اما قطعی است که قیمت آن بسیار بیشتر از خود خودرو است. برای درک بهتر، طبق گفته Business Viewpoint، یک پلاک تک رقمی «P ۷» در دبی با قیمت رکورد جهانی ۱۵ میلیون دلار فروخته شد. به طور مشابه، یک پلاک با «D ۵» به قیمت ۹ میلیون دلار فروخته شد.

