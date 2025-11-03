افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ارتباط با برخی از اخبار منی بر طرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش ارز ترجیحی از 28500 تومان به 70 هزار تومان، گفت: این اخبار اساسا صحت ندارد و متولی این موضوعات وزارت اقتصاد است نه وزارت تعاون.

ولی داداشی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با برخی شنیده ها مبنی بر اینکه وزارت رفاه طرح حذف ارز 28500 تومانی را به دولت ارائه کرده و قصد دارد ارز 28500 را به 70 هزار تومان برساند، اظهار کرد: این مسئله در حوزه اختیارات وزارت تعاون نیست بلکه در مربوط به حوزه اختیارات وزارت اقتصاد، بانک مرکزی است و در کیمسیون های مربوطه مربوط است.

وی تاکید کرد: اساسا بانک مرکزی کار کارشناسی را در این حوزه انجام می دهد و این خبر صحت ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر این خبر درست بود، قاعدتا باید مجلس در جریان آن بود.

داداشی گفت: مرجع این اقدامات و تعیین قیمت ارز از وظایف وزارت کار نیست بلکه مرجع آن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

استیضاح وزیر کار به کجا رسید؟

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در ارتباط با موضوع استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بیشتر نمایندگانی که این طرح را امضا کرده بودند امضاهای خود را پس گرفتند و اکنون حدود 15 امضا باقی مانده است.

داداشی افزود: اساسا ما نمایندگان در مجلس دنبال استیضاح وزرا نیستیم. با توجه به شرایط حاکم در کشور به لحاظ اقتصادی همواره در حال کمک به وزرا هستیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در راستای اجرای قانون، همواره در وزارتخانه ها کار نظارتی خود را انجام می دهیم، نهایتا اگر تشخیص بدهیم که استیضاح آخرین گزینه است، در آن راستا اقدام خواهیم کرد. امیدواریم که تمامی وزارتخانه ها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه عمل به وظایف خود به درستی انجام وظیفه کنند تا منتهی به استیضاح وزیر نشود.

قول وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران

وی در ارتباط با جزئیات نشست با وزیر کار، گفت: در نشست اخیر با میدری از وی قول گرفتیم که در بحث افزایش حقوق معقول کارگران اقدام و این موضوع را پیگیری کند. وزیر کار، رئیس شورای عالی کار است او قول داد که در این حوزه کمک کند و در راستای افزایش حقوق این قشر زحمتکش که از حقوق و مزایای پایینی برخوردار هستند اقدام کند.