به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی جلسه هفتگی دولت خود را روز یکشنبه آغاز کرد تا درباره «جدیترین حملهای» که اسرائیل با آن مواجه شده است، اظهار نظر کند و جزئیات وضعیت در چهار جبهه را شرح دهد.
او در اظهاراتی بیاساس مدعی شد: «میخواهم درباره مقابله با محور ایران صحبت کنم. این محور در بسیاری از نقاط ضربات بسیار سنگینی خورده است و ما آن را متلاشی کردهایم، اما هنوز در برخی مناطق وجود دارد، زخمهایش را ضماد میکند و سعی در بهبودی دارد. هدف ما این است که آن را از توانایی بازسازی خود محروم کنیم و این کاری است که ما در جبهههای مختلف انجام میدهیم.»
نتانیاهو سپس درباره غزه و چهار جبهه صحبت و ادعا کرد: «جبهه اول غزه است، جایی که حماس ضربات خردکنندهای متحمل شده و اکنون سایهای از گذشته خود است، اما در عین حال سعی در بهبودی دارد.»
او در اظهارات بیپایه و اساس خود علیه حماس مدعی شد: «ما در چهار جبهه کار میکنیم: ۱. بازپسگیری گروگانها: تلاشهای حماس برای فریب ما، ایالات متحده و جهان رقتانگیز است و به نتیجه نخواهد رسید. ما متعهد به بازگشت تدریجی همه گروگانها هستیم. ۲. از بین بردن گروههای حماس در مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل در غزه؛ دو گروه در رفح و خان یونس وجود دارد و آنها از بین خواهند رفت. ۳. محافظت از نیروهایمان: دستورالعملهای من واضح است - اگر تلاشی برای حمله به نیروهای ما صورت گیرد، ما به مهاجمان و سازمانهای آنها حمله خواهیم کرد تا از سربازانمان محافظت کنیم. ما به دوستان آمریکایی خود اطلاع میدهیم، اما از آنها اجازه نمیگیریم. بگذارید روشن شود: مسؤولیت نهایی امنیت همچنان در دست ماست و ما از آن صرف نظر نخواهیم کرد. ۴. خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه.»
وی افزود: «خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن نوار غزه اصلی است که ما به آن پایبندیم، اصلی که بین من و رئیس جمهور ترامپ توافق شده است و ما طبق یک برنامه روشن بر اساس آن کار میکنیم. اگر این هدف از یک طریق محقق نشود، از طریق دیگری محقق خواهد شد و همه میدانند که این به چه معناست و چه کسی آن را اجرا خواهد کرد.»
در مورد جبهه لبنان و حزبالله نیز نتانیاهو در اظهاراتی بدور از واقعیت مدعی شد: «در رابطه با لبنان، حزبالله ضربات مداومی را متحمل میشود - از جمله در روزهای اخیر - اما همچنین در تلاش برای مسلح شدن مجدد و بازیابی خود است. ما انتظار داریم دولت لبنان به تعهد خود برای خلع سلاح حزبالله عمل کند، اما واضح است که ما حق دفاع از خود را همانطور که در توافق آتشبس تصریح شده است، اعمال خواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد که لبنان دوباره به جبههای علیه ما تبدیل شود و در صورت لزوم اقدام خواهیم کرد.»
در مورد یمن و انصارالله نیز نتانیاهو در اظهاراتی بیاساس ادعا کرد: «جبهه سومی وجود دارد که مردم اسرائیل توجه زیادی به آن ندارند: حوثیها. آنها ممکن است یک مزاحمت جزئی به نظر برسند، اما گاهی اوقات موشکهای بالستیک به سمت ما شلیک میکنند و ما آنها را رهگیری میکنیم. این ساده به نظر میرسد، اما اینطور نیست. این یک جنبش بسیار رادیکال با قابلیتهای تولید موشکهای بالستیک بومی و سایر سلاحها است و به آنچه که آن را «طرح نابودی اسرائیل» مینامد، متعهد است. این یک تهدید واقعی است که میتواند به مرور زمان ایجاد شود و مطمئناً با ایران هماهنگ شده است. ما هر کاری که لازم باشد برای از بین بردن این تهدید نیز انجام خواهیم داد.»
نتانیاهو ادامه داد: «این بدان معناست که ما با محوری روبهرو هستیم که اگرچه شکسته و ضعیف شده است، اما همچنان در تلاش است تا برنامههای خود را برای نابودی اسرائیل احیا کند و ما حداقل، توانایی انجام این کار را از آن سلب خواهیم کرد.»
قرار است کابینه پنجشنبه آینده ساعت ۶ بعد از ظهر برای بحث در مورد پروندههای غزه و لبنان تشکیل جلسه دهد.
وی با اشاره به پرونده مربوط به ویدیوهای اردوگاه بازداشت بدنام سدی تیمان نیز گفت: «حادثه در پایگاه سدی تیمان آسیب زیادی به وجهه اسرائیل، ارتش اسرائیل و سربازان ما وارد کرده است. این شاید جدیترین حمله تبلیغاتی باشد که اسرائیل از زمان تأسیس خود با آن مواجه شده است. من چیزی به این شدت به یاد نمیآورم. این امر مستلزم یک تحقیق مستقل و بیطرفانه است و من انتظار دارم که چنین تحقیقی انجام شود.»
روز جمعه سخنگوی ارتش اشغالگر فاش کرد که سرلشکر «ییفات تومر یروشالمی»، دادستان کل ارتش صبح امروز استعفای خود را به «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش اشغالگر در پی تحقیقات جاری در خصوص افشای ویدئویی که تجاوز و شکنجه علیه یک اسیر فلسطینی در زندان «سدی تیمان» را مستند میکند، تقدیم کرد.
به گزارش ایسنا، منابع عبری اعلام کردند دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به ظن دست داشتن در افشای ویدیویی که نشان دهنده رفتار متجاوزانه اشغالگران با یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه«سدی تیمان» است، استعفای خود را به «ایال زامیر» تقدیم کرد.
استعفای یروشالمی تنها یک روز قبل از جلسه جدید تحقیقات انجام شد که قرار بود او برای ارائه شهادت خود در آن حاضر شود. این جلسه بخشی از تحقیقاتی بود که تحت نظارت پلیس اسرائیل و واحد تحقیقات مرکزی با مشارکت دفتر دادستانی انجام میشد.
تخمین زده میشود که این تصمیم پس از فشار مستقیم سیاسی و اداری از سوی وزیر جنگ گرفته شده است که اخیراً اعلام کرد یروشالمی به دلیل «جدی بودن سوءظنها و حساسیت موقعیتش به عنوان رئیس نیروی انتظامی در ارتش اسرائیل» «به سمت خود باز نخواهد گشت».