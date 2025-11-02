تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: شنیده‌های غیررسمی از سوی دولت حاکی از آن است که تلگرام به زودی رفع فیلتر خواهد شد.

مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی و بحث فیلترینگ تلگرام، اظهار کرد: دولت حتما باید در موضوع رفع فیلتر اقدامات اساسی را صورت بدهد.

وی افزود: از محل فروش فیلترشکن ها یک ترنول 50 هزار میلیاردی عاید عده ای خاص می شود و در فضای رسانه ای نیز پشت عباراتی چون امنیت و واژه های قشنگ دیگری پنهان می شوند. دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات در این زمینه اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خبرهای غیررسمی از سوی دولت مبنی بر رفع فیلتر تلگرام به دست ما نمایندگان رسیده است.

پوردهقان در پایان عنوان کرد: به زودی شاهد خبرهای خوبی در حوزه رفع فیلتر تلگرام خواهیم بود.