En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پوردهقان به تابناک خبر داد؛

تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد: شنیده‌های غیررسمی از سوی دولت حاکی از آن است که تلگرام به زودی رفع فیلتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۶۸
| |
1452 بازدید

تلگرام به زودی رفع فیلتر خواهد شد

مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی و بحث فیلترینگ تلگرام، اظهار کرد: دولت حتما باید در موضوع رفع فیلتر  اقدامات اساسی را صورت بدهد.

وی افزود: از محل فروش فیلترشکن ها یک ترنول 50 هزار میلیاردی عاید عده ای خاص می شود و در فضای رسانه ای نیز پشت عباراتی چون امنیت و واژه های قشنگ دیگری پنهان می شوند. دولت باید با در نظر گرفتن ملاحظات در این زمینه اقدام کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خبرهای غیررسمی از سوی دولت مبنی بر رفع فیلتر تلگرام به دست ما نمایندگان رسیده است.

پوردهقان در پایان عنوان کرد: به زودی شاهد خبرهای خوبی در حوزه رفع فیلتر تلگرام خواهیم بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فیلترینگ رفع فیلتر تلگرام پلتفرم مصطفی پوردهقان نماینده مجلس
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حاشیه های سفر احمدی نژاد به ترکیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۹۲ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۹ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۴ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c2W
tabnak.ir/005c2W