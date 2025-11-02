En
کشف متادون از معده یک مسافر در فرودگاه گرگان

پلیس فرودگاه گرگان از شناسایی و کشف ۱۴۰ عدد قرص مخدر متادون به روش بلع از فرد تبعه خارجی در فرودگاه گرگان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۵۹
| |
464 بازدید
کشف متادون از معده یک مسافر در فرودگاه گرگان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های گلستان، سرهنگ رمرودی در تشریح این خبر در گرگان اظهار کرد: در راستای پیشگیری از حمل مواد مخدر به روش بلع و انباری، نظارت و بازرسی‌های خوبی در گیت فرودگاه گرگان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: در این راستا نیرو‌های یگان ویژه و متخصص پلیس در گیت کنترل و بازرسی فرودگاه گرگان به یک مسافر زن تبعه خارجی مشکوک شدند.

فرمانده پلیس فرودگاه گرگان اظهار کرد: پس از بازرسی و تحت‌نظر قراردادن این فرد، از مظنون ۱۴ بسته آب‌بندی شده به تعداد ۱۴۰ عدد قرص مخدر متادون به‌صورت بلع از وی شناسایی، کشف و تخلیه شد.

