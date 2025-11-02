حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران در دانشگاه شهید مطهری گفت: در جنگ اخیر ما حداقل با ۳۰ کشور و حدود ۸۰ سرویس در حال جنگ بودیم.

در جنگ ۱۲‌روزه حتی یک موشک به شهر موشکی ما نخورد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ سال ۲۰۲۴ بودجه دفاعی آمریکا ۸۲۴ میلیارد دلار بود گفتند باید این را کم کنیم برای همین ۲۰۲۵ شد ۹۲۵ میلیارد دلار. روز نهم یا دهم جنگ اخیر، بودجه متمم ۱۱۳ میلیارد دلاری برای ارتش آمریکا بردند و شد یک تریلیون دلار. اسرائیل هم چهارمین ارتش جهان است؛ ما با اینها جنگیدیم.

فرماندهان ما در نیرو‌های مسلح و امنیتی برای موشک‌هایشان پناهگاه‌های خوبی درست کرده‌اند. شنیدید یک موشک دشمن به شهرک موشکی بخورد؟ توانستند یک شهرک موشکی را نابود کنند؟

اسرائیلی‌ها به آمریکا گفتند اول پدافند ایران را می‌زنیم بعد سلسله فرمانده فرمانده را می‌زنیم بعد موشک‌های آنها را می‌زنیم بعد انبار‌های موشک و لانچر‌ها و انبار‌های آنها را می‌زنیم بعد ایران دست خود را بالا می‌برد. کدام انبار ما را زدند؟ در کدام استان لانچر کم آوردیم؟

حتی اسرائیل گفت آخرین تیر را ما می‌زنیم ولی آخرین تیر را چه کسی زد؟