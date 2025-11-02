این سد در تهران فقط ۲ هفته ذخیره آب دارد

در پی کاهش شدید بارندگی‌ها و افت ورودی آب به سد‌های استان تهران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرد که ذخیره فعلی ۱۴ میلیون مترمکعبی در سد امیرکبیر تنها برای تأمین آب شرب تهران به مدت کمتر از ۲ هفته کفایت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ بهزاد پارسا روز یکشنبه افزود: ورودی آب به سد‌های تهران نسبت به سال آبی گذشته ۴۳ درصد کاهش یافته و در حال حاضر تنها ۱۴ میلیون مترمکعب آب پشت سد امیرکبیر ذخیره شده که معادل هشت درصد ظرفیت این سد است.

وی با اشاره به اینکه در زمان مشابه سال گذشته، مخزن سد کرج حدود ۸۶ میلیون مترمکعب آب ذخیره داشته است، ادامه داد: این کاهش بی‌سابقه در ذخایر آبی، نتیجه کاهش ۱۰۰ درصدی بارش‌ها در استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت است.

پارسا با تأکید بر اینکه پنج سال خشکسالی متوالی فشار شدیدی بر منابع آب استان وارد کرده است، هشدار داد: اگر مصرف آب کلانشهر تهران کنترل و کاهش داده نشود، با چالش‌های جدی در تأمین آب شرب مواجه خواهیم شد. مشارکت شهروندان در صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف، تنها راه عبور از این بحران است.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت شرایط نگران کننده و جدی برای تامین پایدار آب شرب تهران ایجاد کرده و استمرار برنامه‌های مدیریت مصرف در زمینه صرفه‌جویی و کاهش مصرف را ناگزیر کرده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران گفت: سد امیرکبیر یکی از پنج سد اصلی تأمین آب شرب تهران است و کاهش ذخایر آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها نفر داشته باشد.

پارسا افزود: شرکت آب منطقه‌ای تهران ضمن قدردانی از همراهی و اهتمام ویژه آنان در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت و کاهش مصارف آب که این مشارکت مردمی و همراهی بی نظیر که منجر به صرفه جویی ۱۴.۵ درصد مصارف شرب در کلانشهر تهران شد، از همه شهروندان درخواست دارد تا با استمرار، همدلی و همراهی خود در ادامه راه و تا بارش نزولات جوی و احیای مخازن سد‌های تامین کننده آب شرب تهران، با اعمال مدیریت مصارف آب خود و کاهش مصارف غیر ضروری، خدمتگزاران خود را جهت گذر از این دوره خشکسالی و کم آبی حادث شده، همراهی کنند.