En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قاسم ۱۳ ساله جنگ ایران که مجوز میدان را از رهبر انقلاب گرفت

با صدای بلند داد زدم: آقای رئیس جمهور! من باید شما را ببینم. چند نفر از محافظان رئیس جمهوری دورم حلقه زده بودند ولی من دست بردار نبودم هی داد می زدم که آقای خامنه‌ای! آقای رئیس جمهور! من باید شما را ببینم.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۴۴
| |
1816 بازدید
|
۲

قاسم ۱۳ ساله جنگ ایران که مجوز میدان را از رهبر انقلاب گرفت

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، عوض محمدی مسئول اعزام نیروی منطقه پنجم سپاه روایت می‌کرد:

مرحمت بالازاده برای رفتن به جبهه چندین بار ملتمسانه به محل اعزام نیروی تبریز مراجعه کرده بود، ولی بخاطر کم بودن سن، مانع اعزامش شده بودم. حتی چند بار او را که قاچاقی سوار اتوبوس رزمندگان شده بود، پیاده کرده بودم.

یکی از روزهای پائیز سال ۱۳۶۲ بود دیدم مرحمت مجدداً به اعزام نیرو آمده است اما این‌بار با همیشه فرق می‌کرد. انگار مطمئن بود که به مقصود خود رسیده است. نامه‌ای نشانم داد و گفت: «بفرما این هم مجوز اعزام!» نامه را گرفتم، نامه آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، خطاب به آیت الله ملکوتی امام جمعه تبریز بود که در آن خواسته شده بود به برادران مسئول سپاه بگوید مانع عزیمت مرحمت بالازاده به جبهه نشوند!

گفتم: این نامه را از کجا آورده ای؟

مرحمت گفت: چند روز پیش که مانع اعزامم شدید، رفتم تهران، سه روز جلوی ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاستور بست نشستم تا آیت الله خامنه ای را ببینم و از او مجوز بگیرم! دو روز اول نتوانستم ایشان را ببینم، روز سوم وقتی ایشان از ساختمان ریاست جمهوری خارج شدند در مسیر حرکت شان تا خودرو، با صدای بلند داد زدم: آقای رئیس‌جمهور! من باید شما را ببینم. چند نفر از محافظان رئیس جمهوری دورم حلقه زده بودند ولی من دست بردار نبودم هی داد می زدم که آقای خامنه‌ای! آقای رئیس‌جمهور! من باید شما را ببینم. بالاخره سماجتم جواب داد و آقا فرمود: «بذارید بیاد حرفش رو بزنه!» 

وقتی از میان حلقه محافظان بیرون آمده و خودم را به آیت‌الله خامنه‌ای ‌رساندم، آقا ‌فرمود: سلام بابا جان! خوش آمدی، اسمت چیه پسرم؟ چکارم داری؟

گفتم: سلام آقا‌جان! من مرحمت بالازاده هستم از گرمی اردبیل اومدم که شما را ببینم. من می‌خواهم برم جبهه ولی مسئولین قبولم نمی کنند!

قاسم ۱۳ ساله جنگ ایران که مجوز میدان را از رهبر انقلاب گرفت

آقا با خنده فرمود: شما چند سالتونه؟  

گفتم: ۱۳ ساله هستم.

آقای خامنه ای گفت: پسرم تو فعلا باید درست رو بخونی، وقتی بزرگتر شدی، آن موقع می تونی بری جبهه!

من هم گفتم: عیبی ندارد من برمی گردم اما یک خواهشی از شما دارم!

آقا با مهربانی فرمود: خب! چه‌خواهشی؟

گفتم آقا! خواهش می‌کنم به آقایان روحانی و مداحان دستور بدهید دیگر روضه حضرت قاسم(ع) را نخوانند! 

 آقا پرسید: چرا پسرم؟

با گریه گفتم: آقاجان! حضرت قاسم (ع) ۱۳ساله بود که امام حسین (ع) به او اجازه داد برود میدان و بجنگد، من هم ۱۳ساله‌ام ولی عوض محمدی مسئول اعزام نیرو سپاه پنجم اجازه نمی‌دهد به جبهه بروم هر چه التماسش می‌کنم، می‌گوید ۱۳ ساله‌ها را نمی‌فرستیم، اگر رفتن ۱۳ساله‌ها به جنگ بد است، پس این همه روضه حضرت قاسم (ع) را چرا می‌خوانند؟

وقتی آقای رئیس‌جمهور حرف هایم را شنید این نامه را نوشت و به من داد. 

تعداد بازدید : 248
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

عوض محمدی می گفت مخاطب نامه مرحمت، آیت‌الله ملکوتی بود. به مرحمت گفتم تو باید نامه را به او بدهی.

مرحمت رفت و ساعاتی بعد آیت الله ملکوتی زنگ زده و گفت: آقای محمدی، این مرحمت پدر ما را درآورده، مانع رفتن او نشو، بفرست بره جبهه!

روز بعد مرحمت ۱۳ساله با مجوز آیت‌الله خامنه‌ای وارد لشکر عاشورا شد. شجاعت و درایت از خصوصیات بارز مرحمت در مدت حضور در جبهه های نبرد بود؛ رزمندگان لشکر عاشورا هرگز چهره مهربان و جدی او را از یاد نمی‌برند. اسفند سال 1363 قاسم کربلای ایران در عملیات بدر پس از نبردی جانانه، به قافله شهدا پیوست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حضرت قاسم نوجوان دفاع مقدس جنگ تحمیلی سیدعلی خامنه ای رهبر انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای آیت الله خامنه‌ای لشکر عاشورا رزمندگان
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
1
12
پاسخ
خدا رحمت کند این شهید پاک شرشت را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
4
1
پاسخ
اقای عراقچی با داشتن همچین روحیه ای در ما ملت ،بعد شما عملادنبال مذاکره با امریکا هستی؟جواب شهدا راچی میدی؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۹۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۲۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۶ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005c28
tabnak.ir/005c28