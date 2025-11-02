En
سریع‌ترین گل‌زن تاریخ باشگاه یونانی

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس با آمار گلزنی خوب خود به شکستن یک رکورد تاریخی در یونان نزدیک شده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۴۲
به گزارش تابناک به نقل از مهر، یونان، یک آمار جالب و ویژه در میان گلزنان تاریخی تیم فوتبال المپیاکوس به‌ویژه در پست مهاجم نوک به چشم می‌خورد.

«مارکو پانتلیچ» برای مدت طولانی رکورد بیشترین تعداد گل به ازای هر دقیقه بازی را در اختیار داشت و به عنوان شماره یک این جدول شناخته می‌شد، چرا که در ۵۱ بازی با پیراهن المپیاکوس، موفق به زدن ۲۷ گل شده بود. او هر ۸۶ دقیقه یک گل می‌زد، یعنی در کمتر از زمان یک مسابقه کامل ۹۰ دقیقه‌ای (به‌علاوه وقت‌های تلف‌شده) موفق به گلزنی می‌شد!

در حال حاضر، صدر جدول بیشترین میانگین گل‌زنی در اختیار مهدی طارمی است. او با پنج گلی که در ۹ بازی زده، به طور میانگین هر ۵۸ دقیقه یک گل به ثمر می‌رساند! در جایگاه سوم این جدول نیز نام یکی دیگر از بازیکنان فعلی تیم (رومن یارمچوک) دیده می‌شود؛ او برای رسیدن به گل به ۸۹ دقیقه زمان نیاز دارد و تاکنون در ۳۷ بازی، ۱۲ گل برای المپیاکوس به ثمر رسانده است؛ از جمله دو گلی که در دیدار اخیر برابر وولوس زد.

همچنین باید به عملکرد ایوب ال‌کعبی اشاره کرد که در رتبه ششم قرار دارد و به طور میانگین هر ۱۰۵ دقیقه یک گل می‌زند. او تا اینجا در ۱۰۶ بازی، ۶۷ گل برای المپیاکوس به ثبت رسانده است. در رده چهارم نام ایلیاس ایفانتیس، یکی از بازیکنان تاریخی باشگاه، دیده می‌شود و بعد از او لامبروس خوتوس قرار دارد.

البته باید توجه داشت که تعداد بازی‌های طارمی و یارمچوک هنوز زیاد نیست و نمی‌توان به‌طور کامل آنها را با اسطوره‌های گذشته مقایسه کرد، اما آمار فعلی آنها واقعاً خیره‌کننده است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه هنوز فصل راه زیادی در پیش دارد.

ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
