در حالی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از اضافهبرداشت حدود ۴۰ درصدی برخی بانکهای خصوصی از منابع بانک مرکزی خبر داده، بررسی گزارش مالی ششماهه بانک ایرانزمین، ابعاد تازهای از بحران مالی و ناترازی شدید این بانک خصوصی را آشکار میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرور صورتهای مالی میاندورهای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد بانک ایرانزمین در ادامه مسیر زیاندهی خود، در نیمه نخست سال جاری به زیان خالص بیش از ۱۴ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و زنگ خطر جدی برای یکی از بانکهای خصوصی کشور را به صدا درآورده است.
به عبارت سادهتر، ایرانزمین در هر ماه فعالیت خود طی این ششماه، ۲٬۳۷۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ یعنی در هر شبانهروز حدود ۷۶ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان و به ازای هر ۶۰ دقیقه فعالیت، بیش از سه میلیارد تومان زیان! این ارقام بیسابقه، آن را در جمع پرزیانترین بانکهای بخش خصوصی قرار داده است.
از سوی دیگر، هزینههای اداری و عمومی بانک طی ششماه نخست سال به بیش از ۲٬۲۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۸۵ درصدی است. این در حالی است که هزینههای مالی با کاهش نسبی به حدود ۲٬۸۴۶ میلیارد تومان رسیده، اما مطالبات مشکوکالوصول همچنان نگرانکننده بوده و در این دوره رقمی بالغ بر ۲۶۳ میلیارد تومان را نشان میدهد.
در بخش بدهیها نیز ایرانزمین وضعیت هشدارآمیزی دارد؛ سپردههای مشتریان این بانک به حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آن به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز با جهش ۷۸ درصدی نسبت به پایان سال قبل، از مرز ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.
اما شاید مهمترین نقطهضعف ساختاری بانک ایرانزمین، نسبت غیرمتوازن سرمایه ثبتی به زیان انباشته باشد. سرمایه ثبتی این بانک همچنان در سطح ناچیز ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده، در حالی که زیان انباشته در پایان شهریورماه امسال به بیش از ۹۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۲۳۶ برابر سرمایه ثبتی بانک! چنین فاصلهای بهروشنی نشان میدهد ایرانزمین در وضعیت بحرانی قرار دارد و ادامه فعالیت آن بدون تجدید ساختار سرمایه یا مداخله نهادهای ناظر، عملاً غیرقابل دوام است.
با توجه به اظهارات اخیر برخی نمایندگان درباره اضافه برداشت خطرناک از منابع بانک مرکزی توسط ایرانزمین و چند بانک خصوصی دیگر، این ارقام نشانهای روشن از شدت ناترازی مزمن در بخش خصوصی بانکی کشور است؛ معضلی که در صورت تداوم، میتواند پیامدهای سنگینی برای نظام پولی و اعتماد عمومی به شبکه بانکی به همراه داشته باشد. باید دید در آینده نزدیک، سرنوشت ایران زمین همچون بانک آینده در مسیر ادغام پیش می رود یا این بانک، با اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در مسیر تراز شدن حرکت خواهد کرد؟