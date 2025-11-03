En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
عملکرد مالی بانک ایران زمین زیر ذره بین تابناک

آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!

بررسی صورت‌های مالی ایران‌ زمین نشان می‌دهد این بانک خصوصی در شش‌ماه نخست سال، در هر ساعت بیش از سه‌میلیارد تومان زیان ثبت کرده است؛ نشانه‌ای تکان‌دهنده از عمق ناترازی و بدهی انباشته‌ در یک بانک زیان ده به نام ایران زمین!
کد خبر: ۱۳۳۷۸۲۹
| |
266 بازدید
آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!

در حالی که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از اضافه‌برداشت حدود ۴۰ درصدی برخی بانک‌های خصوصی از منابع بانک مرکزی خبر داده، بررسی گزارش مالی شش‌ماهه بانک ایران‌زمین، ابعاد تازه‌ای از بحران مالی و ناترازی شدید این بانک خصوصی را آشکار می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، مرور صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بانک ایران‌زمین در ادامه مسیر زیان‌دهی خود، در نیمه نخست سال جاری به زیان خالص بیش از ۱۴ هزار و ۲۲۲ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته و زنگ خطر جدی برای یکی از بانک‌های خصوصی کشور را به صدا درآورده است.

ثبت زیان میلیاردی در هر یک ساعت!

به عبارت ساده‌تر، ایران‌زمین در هر ماه فعالیت خود طی این شش‌ماه، ۲٬۳۷۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ یعنی در هر شبانه‌روز حدود ۷۶ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان و به ازای هر ۶۰ دقیقه فعالیت، بیش از سه میلیارد تومان زیان! این ارقام بی‌سابقه، آن را در جمع پرزیان‌ترین بانک‌های بخش خصوصی قرار داده است.

آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!
 
 زیان شناسایی‌شده به ازای هر سهم «وزمین» نیز به ۳۵٬۵۵۷ ریال رسیده است که نسبت به سال قبل رشد دارد و نشان‌دهنده‌ی افت سنگین ارزش سهام این بانک در بازار سرمایه است.

از سوی دیگر، هزینه‌های اداری و عمومی بانک طی شش‌ماه نخست سال به بیش از ۲٬۲۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان دهنده رشد ۸۵ درصدی است. این در حالی است که هزینه‌های مالی با کاهش نسبی به حدود ۲٬۸۴۶ میلیارد تومان رسیده، اما مطالبات مشکوک‌الوصول همچنان نگران‌کننده بوده و در این دوره رقمی بالغ بر ۲۶۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!

در بخش بدهی‌ها نیز ایران‌زمین وضعیت هشدارآمیزی دارد؛ سپرده‌های مشتریان این بانک به حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی آن به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز با جهش ۷۸ درصدی نسبت به پایان سال قبل، از مرز ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است.

آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!

زیان انباشته بانک ایران زمین رکورد زد

اما شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف ساختاری بانک ایران‌زمین، نسبت غیرمتوازن سرمایه ثبتی به زیان انباشته باشد. سرمایه ثبتی این بانک همچنان در سطح ناچیز ۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده، در حالی که زیان انباشته در پایان شهریورماه امسال به بیش از ۹۴ هزار و ۵۲۳ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۲۳۶ برابر سرمایه ثبتی بانک! چنین فاصله‌ای به‌روشنی نشان می‌دهد ایران‌زمین در وضعیت بحرانی قرار دارد و ادامه فعالیت آن بدون تجدید ساختار سرمایه یا مداخله نهادهای ناظر، عملاً غیرقابل دوام است.

آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!

اصلاح یا انحلال؟

با توجه به اظهارات اخیر برخی نمایندگان درباره اضافه برداشت خطرناک از منابع بانک مرکزی توسط ایران‌زمین و چند بانک خصوصی دیگر، این ارقام نشانه‌ای روشن از شدت ناترازی مزمن در بخش خصوصی بانکی کشور است؛ معضلی که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهای سنگینی برای نظام پولی و اعتماد عمومی به شبکه بانکی به همراه داشته باشد. باید دید در آینده نزدیک، سرنوشت ایران زمین همچون بانک آینده در مسیر ادغام پیش می رود یا این بانک، با اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در مسیر تراز شدن حرکت خواهد کرد؟

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک ایران زمین زیان انباشته بانک ایران زمین صورت های مالی کدال بدهی بانکی زیان خالص بانک ایران زمین بانک مرکزی
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
آیا در سرفه مخاط‌دار مصرف آنتی بیوتیک مجاز است؟
آمار نگران‌کننده در یک بانک خصوصی/ «ایران‌زمین» زیر سایه ناترازی؛ هر ۶۰ دقیقه، بیش از سه‌ میلیارد تومان زیان!
عکس | طبیعت پاییزی ایران در مقایسه با مونترال کانادا
برآورد سخنگوی سپاه از چالش جنگ تازه ایران و اسرائیل
فوبیا‌های عجیب تام کروز، جانی دپ، تیلور سوئیفت
وضعیت نیروهای مسلح در ساعات اولیه ترور فرماندهان
چگونه از شر افکار مزاحم رها شویم؟
جزئیات بازداشت عامل تشکیل گروه مسلحانه برای مبارزه با بی حجابی!
استایل شیک همسر احمد مهرانفر
ترفند‌های مانکن شدن در ۴۰ سالگی
اظهارات جنجالی یک روحانی درباره دلارهای خانگی
مکالمه وزیر دفاع آمریکا با همتای عراقی‌اش درباره حمله قریب الوقوع به منطقه + زیرنویس
وقوع زلزله شدید در افغانستان /هند و پاکستان لرزیدند
خوراک دام با قیمت دلال‌ها به دست مرغدار می‌رسد/ تولید مرغ دیگر صرفه اقتصادی ندارد
انصارالله: ترجیح ما رویارویی مستقیم با اسرائیل است
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۸۳ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۱۳ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۵ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005c1t
tabnak.ir/005c1t