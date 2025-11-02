En
سفر امشب عراقچی به عمان «کذب» است

یک منبع اگاه ادعای سفر امشب و برنامه‌ریزی‌نشده وزیر خارجه کشورمان به عمان را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۸۰۷
249 بازدید
سفر امشب عراقچی به عمان «کذب» است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک منبع اگاه ادعای یک رسانه عمانی مبنی بر سفر امشب و برنامه‌ریزی‌نشده وزیرخارجه به عمان را تکذیب کرد.

بر اساس این گزارش، برخی رسانه‌های مدعی شده بودند که آقای عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان امشب عازم عمان خواهد شد.

برچسب ها
عباس عراقچی سفر وزیر خارجه عمان کذب
گزارش خطا
