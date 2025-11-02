En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای با قدرت بیشتر بازسازی می‌شود

رئیس جمهور با تاکید بر اراده دولت برای حمایت کامل از توسعه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز کشور تأکید کرد: دولت با تمام توان از پیشرفت و تقویت این ظرفیت‌ها پشتیبانی خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۸۲
| |
344 بازدید
پزشکیان: تأسیسات هسته‌ای با قدرت بیشتر بازسازی می‌شود

مسعود پزشکیان، با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان صنعت هسته‌ای در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیوداروها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش تابناک به نقل از مشرق، رئیس‌جمهور در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به ویژه شهدای والامقام هسته‌ای کشور، تلاش‌های دانشمندان هسته‌ای را مصداق جهاد علمی و خدمت صادقانه به ملت دانست و اظهار داشت: کاری که عزیزان ما در این مجموعه در تولید رادیودارو و توسعه فناوری‌های نوین درمانی انجام می‌دهند، نیازی ضروری است که باید با سرعت و قدرت بیشتری دنبال شود.

پزشکیان با اشاره به جایگاه ویژه ایران در تولید رادیوداروها و نقش این فناوری در خلق ثروت ملی و حضور در بازار جهانی، تصریح کرد: امروز برای کشور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ورود جدی به عرصه رقابت جهانی حیاتی است. قدرت‌های استکباری می‌کوشند ملت‌های مستقل، از جمله ایران را از دستیابی به فناوری‌های پیشرفته محروم و ما را در سطح صنایع مونتاژی وابسته نگاه دارند، تا خود تولید کنند، دارو بسازند و با قیمت‌های گزاف به ملت‌ها بفروشند.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای کسب سهم از بازار جهانی رادیوداروها افزود: فعالیت‌های کنونی بسیار ارزشمند است، اما لازم است به‌موازات تأمین نیازهای داخلی، برای توسعه و صادرات محصولات نیز برنامه‌ریزی و بازاریابی حرفه‌ای انجام شود و قطعا کیفیت، اثربخشی و قیمت مناسب محصولات ما را پیشتاز رقابت خواهد کرد.

پزشکیان با بیان اینکه دشمنی‌ها و ترور دانشمندان ایرانی ناشی از نگرانی قدرت‌های بزرگ از استقلال علمی و فناورانه ایران است، ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که ساخت سلاح هسته‌ای در دستور کار ما نیست و آنان نیز این را می‌دانند؛ اما ادعای دروغ خود را بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت ایران قرار داده‌اند. جوانان و نخبگان ما توان حل مشکلات و پاسخ به نیازهای کشور را دارند و اینگونه نخواهد بود که بنشینند و کاری نکنند و کشور محتاج صنایع و محصولات آنها باشد. آنها این توانمندی‌ها را با نیازهای ملی پیوند زده‌اند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهند.

رئیس جمهور با اشاره به کاربردهای گسترده فناوری هسته‌ای در حوزه سلامت و صنایع مختلف از جمله کشاورزی و محیط‌زیست خاطرنشان کرد: تمامی دستاوردهایی که امروز مشاهده شد، در راستای ارتقای سلامت مردم و خدمت به جامعه است. متأسفانه در معرفی این دستاوردها و خنثی‌سازی تبلیغات دروغین دشمنان کوتاهی داشته‌ایم و باید سازوکار مؤثری برای معرفی و بازاریابی این محصولات ایجاد شود.

پزشکیان ضمن انتقاد از اتلاف منابع ملی به‌ویژه سوخت‌های فسیلی گفت: روزانه میلیون‌ها بشکه نفت و گاز با ارزش بالا را می‌سوزانیم و علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، از ظرفیت‌های علمی برای خلق ارزش افزوده غفلت می‌کنیم. حل این چالش بر عهده دانشمندان و نخبگان کشور است و همین توانمندی‌هاست که دشمن را نگران کرده و موجب خصومت آنان با دانشمندان ایرانی شده است. آنها دانشمندان ما را ترور می‌کنند، چرا که می‌توانند بازار را از آنها بگیرند، در جامعه ما توانمندی ایجاد و وابستگی کشور را قطع کنند.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش دانشگاه‌های نسل چهارم در حل مسائل کلان کشور افزود: مهمترین ویژگی دانشگاه‌های نسل ۴ دنیا نیازمحوری، ارتباطات میان‌رشته‌ای و حل مسئله است. دانشمندان ما در صنعت هسته‌ای باید توانمندی‌های خود را در حوزه‌های گوناگون از جمله آب، کشاورزی و محیط‌زیست گسترش دهند.

پزشکیان با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری درست از منابع کشور تصریح کرد: این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم از منابع موجود در کشور چه تولید کنیم، چگونه تولید کنیم، با چه کیفیتی و در کجا توزیع کنیم و این نخبگان ما هستند که می‌توانند به ما در این زمینه کمک کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه فضاسازی و تبلیغات جهت‌دار علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به‌گونه‌ای گسترده انجام شده که در افکار عمومی القا شود «هسته‌ای» مترادف ساخت سلاح اتمی است، اظهار داشت: این در حالی است که صنعت هسته‌ای مجموعه‌ای عظیم از ظرفیت‌ها و امکانات علمی ـ صنعتی است؛ تنها ذره‌ای از پیامدهای ناهمگون و غیرانسانیِ این حوزه، ساخت بمب است و مابقیِ این صنعت همه و همه در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد. قصد و اراده ما از گسترش این صنعت، پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است، نه تولید سلاح.

پزشکیان با تاکید بر اراده دولت برای حمایت کامل از توسعه صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز کشور تأکید کرد: دولت با تمام توان از پیشرفت و تقویت این ظرفیت‌ها پشتیبانی خواهد کرد. با تلاش دانشمندان و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توانیم سهم بیشتری از بازار جهانی کسب کنیم. قدر شما دانشمندان را می‌دانیم و دست در دست هم برای سربلندی ایران عزیز تلاش خواهیم کرد؛ چراکه آینده کشور در گرو حضور در لبه دانش و حرکت به‌سوی فناوری‌های نوین است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور صنعت هسته ای سلاح هسته ای فناوری تاسیسات هسته ای جنگ ۱۲ روزه خبر فوری سازمان انرژی اتمی
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار رئیس جمهور با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
پرده برداری رئیس جمهور از نیت واقعی صنعت هسته‌ای
کمالوندی: جای نگرانی نیست، تاسیسات هسته‌ای امن است
آخرین وضعیت تاسیسات هسته‌ای کشور
البرادعی: اقدام ترامپ و اسرائیل، تحقیر ملی است
بزرگترین مرکز تست سقوط هسته‌ای در اصفهان افتتاح شد
ایران خواستار واکنش فوری سازمان ملل به حمله آمریکا شد
جزئیات سفر رئیس‌جمهور به بوشهر
رئیس‌جمهور: تعلیق همکاری هسته‌ای اجرایی شد
فیلم: جایگاه ایران در حوزه فناوری هسته‌ای کجاست؟
فیلم: رونمایی از دستاوردهای هسته‌ای با حضور رئیس جمهور
وزارت خارجه: بازدید آژانس از تاسیسات آسیب‌دیده منتفی است
سند راهبردی صنعت هسته‌ای کشور منتشر شد
بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه صنعت هسته‌ای
نظر رئیس سازمان انرژی اتمی درباره سلاح هسته‌ای
ایران تصمیمی برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نگرفته است/ این بدین معنی نیست که دانشش را نداریم
اسلامی: هر گرم مشتقات سنگین ده‌ها هزار دلار می‌ارزد
تاکید شمخانی بر نقش فناوری هسته‌ای در کشور
کمالوندی: دشمن گزینه‌ای جز دیپلماسی ندارد
خبر خوش هسته‌ای درباره راکتور اراک
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۰ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۶۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005c18
tabnak.ir/005c18