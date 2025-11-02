En
کد جدید مهاجرانی برای بازگشت به میز مذاکره

سخنگوی دولت از دریافت پیام‌هایی ار سوی وزارت خارجه برای از سرگیری مذاکرات خبر داد و گفت: راجع‌به کم و کیف پیام‌ها در فرصت مناسب توضیح خواهم داد.
به گزارش تابناک؛ سخنگوی دولت گفت: وزارت خارجه پیام‌هایی را برای از سرگیری مذاکرات دریافت کرده است؛ راجع به کم و کیف پیام‌ها در فرصت مناسب توضیح خواهم داد.

امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
1
8
پاسخ
خبرهای بد رو زود اعلام میکنید ولی خبرهای خوب رو هیچ وقت ندیدیم زود اعلام کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
4
پاسخ
بجایی نمی رسد نگفتی هم مهم نیست .
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
همش خبرهای الکی میدن برای کنترول بازار
ناشناس
|
Canada
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
مقامی بالاتر از ایشان نمی توانند راجب ادامه مذاکرات وجدی بودن آن برای طرف مقابل ایجاد انگیزه کند اظهار نظر نماید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
1
پاسخ
هر کاری می خواهید بکنید زودتر
