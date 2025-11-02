کد جدید مهاجرانی برای بازگشت به میز مذاکره

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u06af\u0641\u062a: \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u062a \u062f\u0631\u06cc\u0627\u0641\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u061b \u0631\u0627\u062c\u0639 \u0628\u0647 \u06a9\u0645 \u0648 \u06a9\u06cc\u0641 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u062e\u0648\u0627\u0647\u0645 \u062f\u0627\u062f.