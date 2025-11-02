والیبال و بوکس ایران وارد ریاض شدند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ تیمهای ملی والیبال آقایان و بانوان شب گذشته و تیمهای ملی بوکس بانوان و آقایان بامداد امروز وارد ریاض محل برگزاری ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی شدند.
ترکیب تیم ملی بوکس ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به شرح ذیل است: بخش مردان: دانیال شهبخش (وزن ۶۰ کیلوگرم) علی حبیبینژاد (وزن ۶۵ کیلوگرم) محمد نورانی (وزن ۸۰ کیلوگرم) هدایت تیم ملی مردان برعهده همایون امیری است و قارونی نیز به عنوان مربی کنار تیم حضور دارد.
در بخش بانوان: غزاله رسولی (وزن ۵۱ کیلوگرم) و ندا کوثری (وزن ۶۵ کیلوگرم) حضور داشته و هدایت تیم ملی بانوان بر عهده صبامعدنی به عنوان سرمربی میباشد.