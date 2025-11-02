En
آغاز فعالیت دهکده ورزشکاران ریاض ۲۰۲۵

دهکده ورزشکاران ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ روز گذشته به طور رسمی در ریاض آغاز بکار کرد تا میزبان کاروان های ورزشی شرکت‌کننده در این رویداد بزرگ جهان اسلام باشد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۶۵
آغاز فعالیت دهکده ورزشکاران ریاض ۲۰۲۵

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ این دوره از بازی‌ها از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه جاری در پایتخت عربستان سعودی، ریاض و با شعار "یک امت" برگزار می‌شود. بیش از ۳۰۰۰ ورزشکار زن و مرد از ۵۷ کشور در ۲۳ رشته ورزشی در این دوره از بازی‌ها با هم به رقابت می‌پردازند.

این دهکده شامل سه بلوک با ساختمان‌های مسکونی با حدود ۱۲۰۰ اتاق تک‌تخته، دو تخته و سه تخته است. دهکده ورزشکاران همچنین شامل دفاتر اداری، اتاق‌های جلسات، امکانات پزشکی پیشرفته و مراکز خدمات ۲۴ ساعته است که آن را به یک اقامتگاه ورزشی کاملاً یکپارچه تبدیل کرده تا ورزشکاران بتوانند کاملاً بر مسابقات خود تمرکز کنند.

علاوه بر این، یک مرکز رسانه‌ای مجهز به آخرین فناوری‌های پوشش رویداد‌های ورزشی بزرگ شامل اتاق‌های مصاحبه، میکس زون و صفحه‌های نمایش نتایج زنده در این دهکده قرار دارد که تجربه کاری مناسبی را برای نمایندگان رسانه‌های داخلی و بین‌المللی حاضر در بازی‌ها فراهم می‌کند.

