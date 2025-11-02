هزینه دقیق پاسپورت شامل هزینه صدور گذرنامه و هزینه‌های دولتی از قبیل عوارض شهرداری و دیوان خزانه‌داری است. این نرخ سراسری بوده و در تمامی مراکز یکسان است و هر سال نرخ‌نامه منتشر می‌شود.



هزینه پاسپورت ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ هزینه نرخ صدور گذرنامه شامل هزینه‌هایی مانند عکس بیومتریک و احراز هویت است؛ هزینه‌های دولتی هم به صورت جداگانه محاسبه می‌شود. در سال 1404، هزینه کلی دریافت پاسپورت حدود یک میلیون و 162 هزار تومان است که در جدول زیر نمایش داده شده.

مدارک لازم برای دریافت پاسپورت

برای دریافت پاسپورت مدارک زیر مورد نیاز است:

اصل شناسنامه و اصل کارت ملی عکس دار یا رسید درخواست کارت ملی، ارائه اصل آخرین گذرنامه (در صورت معتبر بودن)؛

برای افراد زیر ۱۸ سال، رضایت‌نامه محضری از سوی پدر و یا قیم قانونی؛

برای افراد زیر ۱۵ سال، گواهی اشتغال به تحصیل، دفترچه بیمه و یا گذرنامه عکس‌دار؛

برای آقایان بالای ۱۸ سال و زیر ۵۰ سال، مدرک وضعیت خدمت؛

برای بانوان متاهل، مدرک وضعیت تاهل (رضایت محضری همسر،طلاق نامه،فوت نامه)؛

برای متولدین خارج از کشور، مدرک نحوه ورود به کشور؛

پرکردن فرم و تهیه شناسه گذرنامه که در دفتر پلیس +۱۰ به متقاضی ارائه می‌شود.

از کجا پاسپورت بگیرم؟



صدور گذرنامه در ایران از طریق دفاتر ‎پلیس +10 انجام می‌شود. متقاضی باید به نزدیک‌ترین مرکز ‎پلیس +10 محل سکونت خود مراجعه کند. شما می‌توانید آدرس دقیق دفتر پلیس +10 محل زندگی خود را از طریق سایت وزارت کشور یا وب‌سایت نیروهای انتظامی استعلام کنید.

شرایط دریافت پاسپورت برای خانم‌ها



هر شخص بالای 18 سال می‌تواند پاسپورت بگیرد ولی برای زنان متأهل دریافت پاسپورت بدون رضایت‌نامه محضری از همسر امکان ندارد.

خانم‌های بالای 18 سال در صورت تأهل، علاوه بر مدارک شناسایی، باید مدرک وضعیت تاهل ارائه دهند. بنابراین هنگام درخواست پاسپورت، بسته به شرایط تأهل زن، ارائه یکی از سه مدرک رضایت محضری همسر، طلاق نامه و یا فوت نامه همسر الزامی است. البته بانوان مقیم خارج از کشور در صورت ازدواج با فرد غیرایرانی، نیازی به اجازه محضری همسر ندارند.

شرایط دریافت پاسپورت برای آقایان



آقایان بالای 18 سال و زیر 50 سال باید هنگام دریافت پاسپورت اصل کارت پایان خدمت یا معافیت هوشمند و یا مجوز خروج از سازمان وظیفه عمومی را ارائه دهند.

نظامیان شاغل و سربازان وظیفه برای دریافت گذرنامه نیاز به اخذ موافقت‌نامه از حفاظت یگان خدمتی خود دارند که پس از دریافت آن، ابتدا باید برای ثبت مهر به دبیرخانه اداره گذرنامه و سپس برای ثبت درخواست به پلیس +10 مراجعه کنند.

چه کسانی نمی‌توانند پاسپورت بگیرند؟



بر اساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه، افرادی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی اجازه خروج ندارند، افراد دارای سوءشهرت در خارج از کشور به‌علت ارتکاب جرم، افرادی که مسافرت آنان مغایر منافع ملی تشخیص داده شده باشد، نمی‌توانند گذرنامه دریافت کنند.

همچنین افرادی که بدهی مالیاتی داشته باشند یا مدیون به اجرای ثبت یا دادگستری باشند نیز ممکن است از صدور گذرنامه محروم شوند.

در واقع اگر حکم قضایی برای ممنوع‌الخروج بودن شما صادر شده باشد، سوء پیشینه کیفری داشته باشید، یا بدهی‌های قطعی مالیاتی و اجرای ثبت داشته باشید، ممکن است نتوانید پاسپورت دریافت کنید.

چقدر طول می‌کشد پاسپورت بگیرم؟



فرایند ثبت درخواست برای پاسپورت، بسته به شلوغی پلیس+10 چند ساعت طول می‌کشد. ابتدا فرم‌ها را پر می‌کنید، مراحل احراز هویت را می‌گذارنید. سپس در همانجا عکس پاسپورت از شما می‌گیرند و پس از ثبت درخواست حداقل 3 روز طول می‌کشد که پاسپورت به آدرس مندرج در فرم شما ارسال شود.