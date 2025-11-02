دستور ترامپ برای حمله به نیجریه صادر شد

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که به پنتاگون دستور خواهد داد تا طرح حمله به نیجریه را به دلیل آنچه بحران برای مسیحیان خواند، آماده کند. رئیس پنتاگون هم آمادگی خود را اعلام کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه در پیامی گفت که اگر کشتار مسیحیان ادامه یابد، ایالات متحده فوراً تمام کمک‌های خود به نیجریه را متوقف خواهد کرد و افزود که به پنتاگون دستور خواهد داد تا برای حمله احتمالی در این کشور آفریقایی برای از بین بردن آنچه «تروریست» افراطی خواند، آماده شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ترامپ در پلتفرم تروث سوشال نوشت: «اگر دولت نیجریه همچنان اجازه کشتار مسیحیان را بدهد، ایالات متحده فوراً تمام کمک‌ها و مساعدت‌های خود به نیجریه را متوقف خواهد کرد و ممکن است با "آتش‌افکنی" وارد این کشور که اکنون رسوا شده است، شود تا "تروریست‌ها" را که مرتکب این جنایات وحشتناک می‌شوند، کاملاً از بین ببرد.»

او همچنین نوشت: «من بدینوسیله به وزارت جنگ خود دستور می‌دهم تا برای اقدام احتمالی آماده شود. اگر ما حمله کنیم، سریع، وحشیانه و شیرین خواهد بود، درست مانند اراذل و اوباش "تروریست" که به مسیحیان گرامی ما حمله می‌کنند! هشدار: دولت نیجریه بهتر است سریع عمل کند!»

در پی این اظهارات، پیت هگست، رئیس پنتاگون اظهار داشت که این وزارتخانه در پی دستور دونالد ترامپ در حال آماده شدن برای اقدام علیه نیجریه است.

هگست در پلتفرم ایکس تصویری از پست ترامپ در مورد آمادگی برای اقدام علیه این کشور آفریقایی را پیوست کرد و گفت: «بله قربان. کشتار مسیحیان بی‌گناه در نیجریه - و هر جای دیگر - باید فوراً پایان یابد. وزارت جنگ در حال آماده شدن برای اقدام است.»

وزیر جنگ ایالات متحده افزود: «یا دولت نیجریه از مسیحیان محافظت می‌کند، یا ما "تروریست‌ها" را که مرتکب این جنایات وحشتناک می‌شوند، خواهیم کشت.»

پیشتر دونالد ترامپ با طرح ادعاهای مبهم مبنی بر اینکه مسیحیان نیجریه توسط مسلمانان «قتل‌عام» می‌شوند، گفت که این کشور در فهرست نظارت آزادی مذهبی قرار خواهد گرفت.

دولت نیجریه در گذشته چنین ادعاهایی را رد کرده است، اما منتقدان هشدار می‌دهند که تعیین نیجریه به عنوان «کشور مورد نگرانی ویژه» می‌تواند راه را برای تحریم‌های آینده هموار کند. به نظر می‌رسد ترامپ رویه معمول برای چنین مواردی را دور زده است.

شبکه خبری الجزیره گزارش داد، به نظر می‌رسد ادعاهای ترامپ منعکس‌کننده زبانی است که توسط قانونگذاران راست‌گرا مطرح می‌شود، که اختلافات پراکنده و گاهی خشونت‌آمیز در نیجریه را به عنوان موردی از حمله مسلمانان به مسیحیان مطرح می‌کند. با این حال، کارشناسان این چارچوب‌بندی را تا حد زیادی نادرست خوانده‌اند و توضیح داده‌اند که درگیری در این کشور صرفاً با اختلافات مذهبی توضیح داده نمی‌شود.

نیجریه بین شمال با اکثریت مسلمان و جنوب با اکثریت مسیحی تقسیم شده است. این کشور با حملات خشونت‌آمیز گروه بوکوحرام دست و پنجه نرم کرده که بیش از یک دهه است باعث آشفتگی و آوارگی شده است.

اختلافات بر سر منابعی مانند آب نیز تنش‌ها را تشدید کرده و گاهی منجر به درگیری‌های خشونت‌آمیز بین کشاورزان عمدتاً مسیحی و چوپانان عمدتاً مسلمان شده است. با این حال، نیجریه این موضوع را که چنین درگیری‌هایی عمدتاً ناشی از وابستگی مذهبی است، رد کرده است.

