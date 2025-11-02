En
لیست هکری اسرائیل توسط حنظله منتشر شد

گروه هکری حنظله، تصاویر و اطلاعات تعدادی از جنایتکاران تحت تعقیب صهیونیست را اعلام کرد.
لیست هکری اسرائیل توسط حنظله منتشر شد

گروه هکری حنظله، اطاعات و تصاویر تعدادی از جنایتکاران تحت تعقیب صهیونیست را اعلام کرد.گفته شده این تروریستهای کودک‌کش در انرژی اتمی، موسسه وایزمن، البیت، نیروی هوایی و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی فعال هستند.
 
به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ حنظله پیش از این نیز اسامی ۱۵ جنایتکار تحت تعقیب صهیونیست را اعلام کرده بود که در صنایع نظامی، یگان ۸۲۰۰، نیروی هوایی، ساختار فناوری و... مشغول بودند.
 
تصاویر این افراد در ادامه آمده است:
 
اطلاعات جنایتکاران تحت تعقیب به شرح زیر است:
اوفير آلوف – مؤسسه وایزمن
مایکل مور-یوسف – مرکز سورک
اویهی آیاش – صنایع البیت
الداد گوستینسکی – صنایع البیت
هیلل مرن – سامانه‌های التا
جاشوا ویسفیش – نیروی دریایی اسرائیل
یوئل آهارونی – نیروی هوایی اسرائیل
جاناتان شلومی – مؤسسه وایزمن
اور زینگر – مرکز سورک
نویا هوورش – مرکز سورک
یوال لیون – شرکت آموس اسپیس‌کام
اوفير نوو – صنایع البیت
 
هشدار «حنظله» به جنایتکاران نظامی رژیم صهیونیستی: «اسرائیل باید منتظر مجازاتی سخت باشد»
 
گروه سایبری «حنظله» با انتشار پیامی خطاب به جنایتکاران نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرده که «اسرائیل باید منتظر مجازاتی سخت باشد».در این پیام به جزئیاتی از فعالیت‌های چندین مهندس اسرائیلی در مؤسسات حساس نظامی و فناورانه اشاره شده است. مجموعه‌هایی که در تولید تجهیزات الکترونیکی، سامانه‌های راداری، لیزرهای پرتوان و فناوری‌های ارتباطی نظامی نقش محوری دارند.
 
گروه «حنظله» در متن خود با مرور سوابق فنی و شغلی برخی از مهندسان اسرائیلی – از جمله در حوزه‌های نیمه‌هادی، RF، لیزر و شبکه‌های فیبر نوری – اعلام کرده است که تمام طرح‌ها، مکاتبات، تماس‌ها و حتی آدرس‌های IP این افراد در مناطق مختلف از جمله نتانیا رصد و ثبت شده است. در بخشی از پیام آمده است: «فکر نکن کنترل در دستان توست؛ سامانه‌ها پاسخ می‌دهند، سازگار می‌شوند، و ما همیشه در حال تماشاییم.»در ادامه، این گروه هشدار داده است که برخی از مسیرهای تحقیقاتی اسرائیل «به جاهایی ختم می‌شوند که بهتر است کشف نشوند»؛ عبارتی که احتمالا اشاره‌ای مستقیم به پروژه‌های محرمانه نظامی و فعالیت‌های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی دارد.
گروه حنظله گروه هکری اسرائیل
