قانون جدید معافیت سربازی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، درباره اجرای قوانین مرتبط با معافیت سربازی در چارچوب قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در حال حاضر دو قانون در این زمینه وجود دارد.بر اساس اعلام نیروهای مسلح، افرادی که چهار فرزند دارند و ۴۰ سال سن یا بیشتر دارند چه غایب باشند یا نباشند میتوانند از معافیت سربازی استفاده کنند.
این قانون فقط تا پایان امسال اجرا میشود، بنابراین مشمولان باید هرچه سریعتر برای بهرهمندی از آن به نیروی انتظامی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده است که افرادی که ۳۵ سال سن دارند، دو فرزند دارند و غیبت خدمت ندارند، از سربازی معاف میشوند. این قانون تا پایان اجرای برنامه هفتم یعنی تا سال ۱۴۰۷ معتبر خواهد بود.
بانکی پور تأکید کرد: هدف از این معافیتها، حمایت از خانوادهها و تشویق به فرزندآوری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت است.