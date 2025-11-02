En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قانون جدید معافیت سربازی اعلام شد

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی از اجرای دو قانون متفاوت درباره معافیت سربازی خبر داد و گفت: برخی مشمولان باید هرچه سریع‌تر برای استفاده از این فرصت اقدام کنند.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۵۱
| |
1195 بازدید

قانون جدید معافیت سربازی اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، امیرحسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، درباره اجرای قوانین مرتبط با معافیت سربازی در چارچوب قانون جوانی جمعیت اظهار کرد: در حال حاضر دو قانون در این زمینه وجود دارد.بر اساس اعلام نیرو‌های مسلح، افرادی که چهار فرزند دارند و ۴۰ سال سن یا بیشتر دارند چه غایب باشند یا نباشند می‌توانند از معافیت سربازی استفاده کنند.

این قانون فقط تا پایان امسال اجرا می‌شود، بنابراین مشمولان باید هرچه سریع‌تر برای بهره‌مندی از آن به نیروی انتظامی مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده است که افرادی که ۳۵ سال سن دارند، دو فرزند دارند و غیبت خدمت ندارند، از سربازی معاف می‌شوند. این قانون تا پایان اجرای برنامه هفتم یعنی تا سال ۱۴۰۷ معتبر خواهد بود.

بانکی پور تأکید کرد: هدف از این معافیت‌ها، حمایت از خانواده‌ها و تشویق به فرزندآوری در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مشمولان سربازی معافیت امیرحسین بانکی پور جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش پویانفر به جنجال دیروز جریان پایداری
عکس: صحن علنی مجلس شورای اسلامی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۴ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۸۴ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۰ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005c0d
tabnak.ir/005c0d