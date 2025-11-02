جزئیات عملکرد بانک پارسیان در نیمه نخست 1404

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مجید باجلان، سرپرست این بانک، با اشاره به عملکرد 6‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، از بازگشت جدی بانک پارسیان به مدار سودآوری و ثبات مالی خبر داد و افزود: مجموعه اقدامات اصلاحی در حوزه ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و کنترل هزینه‌های غیرضروری، سبب شده تا بانک پارسیان پس از چند دوره زیان‌دهی، بار دیگر در مسیر رشد پایدار قرار گیرد و نشانه‌های روشنی از احیای اعتماد و بازسازی جایگاه خود در نظام بانکی کشور را به نمایش بگذارد.

باجلان با اشاره به نتایج گزارش میان‌دوره‌ای منتشرشده در سامانه کدال گفت: بانک پارسیان در 6‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ توانست سود خالصی معادل ۱۱ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال را به ثبت برساند، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل، بانک زیانی به میزان ۲۵ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال تجربه کرده بود. این تغییر به معنای چرخش مثبت ۱۴۵درصدی عملکرد مالی و نشانه‌ای روشن از بازگشت بانک به مسیر سودآوری پایدار است.

رشد قابل‌توجه درآمدهای عملیاتی و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش عملکرد بانک پارسیان، رشد چشمگیر درآمدهای عملیاتی و بهبود ترکیب درآمدی آن است. بر اساس داده‌های منتشرشده، درآمد عملیاتی بانک در نیمه نخست سال جاری به ۲۷۹ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

باجلان در این زمینه تصریح کرد: درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک پارسیان با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۲۴ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال افزایش‌یافته است. این رشد نتیجه‌ی تمرکز بر تسهیلات دهی به بخش‌های مولد اقتصادی، بازنگری در نرخ‌های سود تسهیلات و تقویت ارتباط با بنگاه‌های تولیدی بوده است. در کنار آن، درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با جهش ۳۷۶ درصدی و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی با افزایش ۳۰۸ درصدی همراه بوده است. این ارقام بیانگر سیاست هوشمند بانک در متنوع‌سازی منابع درآمدی و کاهش وابستگی صرف به تسهیلات اعطایی است.



عبور از زیان عملیاتی و ثبت سود پایدار

یکی از دستاوردهای مهم بانک پارسیان در سال جاری، عبور از دوره زیان‌دهی عملیاتی و ورود مجدد به مسیر سودآوری بوده است. با وجود رشد هزینه سود سپرده ها، افزایش قابل توجه درآمدهای مشاع موجب شد زیان ناخالص بانک به شکل محسوسی کاهش یابد و سود عملیاتی بانک پس از چند دوره افت با رشد 150 درصدی به 10 هزار و 982 میلیارد ریال برسد .

باجلان در این خصوص گفت: بانک با تمرکز بر کنترل رشد هزینه پول، افزایش بهره‌وری در دارایی‌ها و ارتقای بازدهی تسهیلات، توانست زیان عملیاتی را به سود تبدیل کند. درعین‌حال، درآمدهای غیر مشاع شامل کارمزدها و سایر خدمات بانکی نیز باثبات نسبی همراه بوده‌اند که به متعادل‌سازی ترکیب درآمدها کمک کرده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی چون رشد هزینه پول و فشار بر منابع نقدینگی روبه‌رو بوده، حفظ و حتی رشد درآمدهای تسهیلاتی توسط بانک پارسیان یک دستاورد قابل‌توجه به شمار می‌آید.

کنترل ریسک، افزایش ذخایر و بهبود نسبت کفایت سرمایه

سرپرست بانک پارسیان با اشاره به رویکرد محتاطانه بانک در حوزه مدیریت ریسک اظهار کرد: افزایش ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و رشد هزینه‌های عمومی و اداری در این دوره، اقدامی آگاهانه در راستای تقویت پوشش ریسک اعتباری و اطمینان از سلامت پرتفوی تسهیلاتی بانک بوده است.

وی افزود: نسبت کفایت سرمایه بانک که در سال ۱۴۰۲ عدد منفی سه درصد را نشان می‌داد، در پایان سال ۱۴۰۳ به ۴/۴ درصد افزایش یافت که از رشد ۲۴۶ درصدی حکایت دارد.

با جلان با اشاره به برنامه اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 3 آذرماه 1403 مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفت و در مجمع عمومی نیز به تصویب رسید، تصریح کرد: بانک پارسیان دستیابی به نسبت کفایت سرمایه ۱۲ درصدی تا سال ۱۴۰۷ را هدف‌گذاری کرده است. باجلان ابراز امیدواری کرد که با تداوم روند فعلی و رشد شاخص‌های سودآوری، تحقق این هدف در بازه زمانی تعیین‌شده دور از دسترس نخواهد بود.

رشد سود خالص و بازدهی مثبت هر سهم

عملکرد بانک پارسیان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منجر به ثبت سود خالص یک هزار و ۱۳۴ میلیارد تومانی (۱۱ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریالی) شد، درحالی‌که بانک در مدت مشابه سال گذشته با زیان روبه‌رو بود. سود خالص هر سهم ( EPS ) نیز در این دوره به ۷۳ ریال رسیده است؛ رقمی که اگرچه هنوز کمتر از میانگین بانک‌های بزرگ بازار سرمایه است، اما در مقایسه با زیان ۱۶۱ ریالی سال گذشته، جهشی چشمگیر محسوب می‌شود.

سرپرست بانک در این زمینه اظهار داشت: این تحول چشمگیر حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله افزایش بهره‌وری دارایی‌ها، کنترل هزینه‌های مالی، رشد درآمدهای مشاع و غیر مشاع و همچنین ارتقای انضباط مالی در سطح بانک است. سیاست ما بر این است که سودآوری بانک پایدار و قابل‌اتکا باشد، نه مقطعی و وابسته به نوسانات بازار.

استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و مدیریت هوشمند نقدینگی

باجلان در ادامه به نقش بازار سرمایه در بهبود وضعیت نقدینگی بانک اشاره کرد و گفت: بانک پارسیان طی ماه‌های اخیر از ابزارهای بازار سرمایه همچون اوراق مشارکت و گواهی سپرده برای بهبود تراز نقدینگی استفاده کرده است. این اقدام موجب کاهش هزینه تأمین مالی و تقویت سودآوری عملیاتی شده و توانسته اثر مثبتی بر نسبت‌های نقدینگی و توان تسهیلات دهی بانک بگذارد. بانک با بازطراحی پرتفوی درآمدی خود، تلاش کرده تا از اثرات منفی نوسانات نرخ سود بین‌بانکی و تغییرات سیاست‌های پولی تا حد امکان مصون بماند و ثبات در جریان درآمدی خود را حفظ کند.

رشد درآمد تسهیلات اعطایی

سرپرست بانک پارسیان به رشد 73 درصدی درآمد بانک از محل تسهیلات اشاره و افزایش حجم تسهیلات دهی به بخش های مولد اقتصادی و بهبود بازدهی پرتفوی اعتباری را از عوامل اصلی این رشد عنوان کرد.

چشم‌انداز نیمه دوم سال؛ استمرار رشد و تثبیت جایگاه

مجید باجلان با اشاره به چشم‌انداز مثبت عملکرد بانک پارسیان در نیمه دوم سال گفت: با توجه به روند فعلی، انتظار داریم در 6‌ماهه دوم سال نیز شاهد استمرار رشد درآمدها و تثبیت سودآوری باشیم. تمرکز بر اعطای تسهیلات به بخش‌های مولد، توسعه سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، کنترل مطالبات غیرجاری و حفظ انضباط مالی از محورهای کلیدی ادامه این مسیر خواهند بود.

سرپرست بانک پارسیان در پایان افزود: هدف ما این است که بانک پارسیان نه‌تنها به سودآوری بازگردد، بلکه در جایگاه یکی از بانک‌های پایدار، سودده و مورد اعتماد نظام بانکی کشور تثبیت شود. رشد ۹۰ درصدی درآمد عملیاتی، افزایش ۷۳ درصدی درآمد تسهیلاتی و عبور از زیان عملیاتی، نشانه‌هایی روشن از بازسازی مالی بانک هستند.