رضایت برای قصاص، ازدواج به‌جای اعدام

ختر جوانی که در نوجوانی همراه با پسر مورد علاقه‌اش برای سرقت طلا‌های مادربزرگ نقشه کشیده و باعث قتل او شده بود، پس از ۱۱ سال موفق شد رضایت اولیای دم را بگیرد و اکنون قرار است با همان مرد ازدواج کند.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۴۵
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، دختر جوانی که در سن ۱۶ سالگی با همدستی پسر مورد علاقه‌اش در جریان سرقت از خانه مادربزرگ باعث قتل وی شده بود، پس از ۱۱ سال توانست رضایت خانواده‌اش را به‌دست آورد و پسر محکوم به قصاص را از چوبه دار نجات دهد. این دو اکنون تصمیم دارند با یکدیگر ازدواج کنند.

ماجرای این پرونده به اسفند سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد؛ زمانی که «ملیکا»، نوجوانی ۱۶ ساله، عاشق پسر ۱۹ ساله‌ای به نام «پدرام» شد. مخالفت شدید خانواده با این رابطه، ملیکا را به سمت تصمیمی خطرناک کشاند. او نقشه کشید با سرقت طلا‌های مادربزرگ، پول لازم برای فرار و ازدواج پنهانی را فراهم کند.

شبی، ملیکا کلید خانه مادربزرگ را از کیف مادرش برداشت و همراه پدرام وارد خانه شد. اما در تاریکی شب، افتادن یک گلدان باعث بیدار شدن مادربزرگ شد. زن میانسال که جثه‌ای قوی داشت با پدرام درگیر شد و پسر جوان از ترس، با همان گلدان ضربه‌ای به سر او وارد کرد. ملیکا و پدرام پس از سرقت طلا‌ها فرار کردند.

صبح روز بعد، مادر ملیکا با جسد خونین مادرش روبه‌رو شد و پلیس را خبر کرد. تصاویر دوربین مداربسته نشان می‌داد دو نفر با لباس مردانه وارد خانه شده‌اند. در جریان بررسی صحنه جرم، تلفن همراهی زیر مبل پیدا شد که متعلق به پدرام بود. این سرنخ منجر به بازداشت او و سپس ملیکا شد.

پدرام در بازجویی‌ها به قتل غیرعمد و سرقت با همکاری ملیکا اعتراف کرد. در دادگاه، مادر، خاله و دایی ملیکا که اولیای دم بودند، برای پدرام درخواست قصاص کردند. ملیکا به دلیل معاونت در قتل محاکمه شد، اما با گذشت خانواده از زندان آزاد شد.

پس از آزادی، ملیکا درس خواند و سال‌ها تلاش کرد تا رضایت خانواده‌اش را برای پدرام بگیرد. او گفت هنوز عاشق پدرام است و می‌خواهد پس از بخشش، با او ازدواج کند.

سرانجام پس از گذشت ۱۱ سال، اولیای دم از قصاص گذشتند و پدرام از زندان آزاد شد. حالا قرار است ملیکا و پدرام که یک جنایت از عشق نوجوانی‌شان رقم زد، زندگی جدیدشان را آغاز کنند.

برچسب ها
مادربزرگ قاتل قتل سرقت طلا ازدواج
