قالیباف: موضوع توافق تلگرام از اساس کذب است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار نماینده خمینی‌شهر تاکید کرد: مطلبی که شما در خصوص توافق دولت با تلگرام مطرح کردید از اساس کذب بوده و چنین موضوعی در دستور کار نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد نقدعلی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شنیده‌ها حاکی از این است که دولت توافقی را با تلگرام امضاء کرده و این توافق به اطلاع شورای عالی فضای مجازی هنوز نرسیده است. بنده این اخطار را به وزیر ارتباطات می‌دهم که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی هرگونه قراردادی در این زمینه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در حالی که هنوز نسخه فیزیکی این توافق حتی به شورای عالی فضای مجازی نیز نرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: اگر این توافق بدون تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء شود استیضاح وزیر ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان باشد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار بیان کرد: بنده خواهش می‌کنم اطلاعات غلط نه در جلسات مجلس شورای اسلامی و نه در پشت تریبون به مجلس داده نشود. بنده به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی اعلام می‌کنم که موضوعی که شما فرمودید از اساس کذب است. آقای آقاتهرانی در شورای فضای مجازی حضور دارند در این شورا یک مصوبه ۳۲ بندی به تصویب رسیده است که تقدم آن از یک تا ۳۲ مشخص است. این مصوبه ۳۲ بندی به استحضار آقا رسیده است و ابلاغ هم شده است. براساس این مصوبه کار شروع شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی هر پلت فرم خارجی که بخواهد در داخل کار کند باید ضوابط و مقررات را بپذیرد. در شورای عالی فضای مجازی یک گروه ۹ نفره‌ای انتخاب شده است که بر روی رعایت شدن یا نشدن این ضوابط نظارت دارند.

وی در ادامه تاکید کرد: بنده خواهش می‌کنم کسی اطلاعات غلط و کذب به مردم ندهد. مصوبات شورای عالی فضای مجازی کاملا روشن است. اگر پلت‌فرمی ضوابط داخلی را نپذیرد قطعا مجوزی پیدا نمی‌کند.