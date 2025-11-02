اوباما: هر روز در آمریکا هالووین است!

باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، روز شنبه در ۲ گردهمایی انتخاباتی از نامزدهای دموکرات برای فرمانداری در ۲ ایالت حمایت کرد و از رأیدهندگان خواست در انتخابات روزهای آتی، در برابر آنچه «بیقانونی و بیپروایی» دولت دونالد ترامپ خواند، ایستادگی کنند.
به گزارش تابناک به قنل از مشرق، اوباما که هنوز در میان دموکراتها بسیار محبوب است، در تجمعات انتخاباتی به نفع «ابیگیل اسپنبرگر» در ایالت ویرجینیا و «میکی شریل» در نیوجرسی، به شدت از عملکرد دولت ترامپ انتقاد کرد.
او در سخنرانی خود در دانشگاه «اولد دومینیون» در نورفکِ ویرجینیا گفت: «بیایید صادق باشیم، کشور ما در دوران تاریکی قرار گرفته است. نمیدانیم از کجا باید شروع کنیم، چون هر روز از کاخ سفید شاهد موج تازهای از بیقانونی، بیرحمی، و آشفتگی هستیم.»
اوباما سیاست تعرفهای ترامپ را «آشفته» توصیف کرد و اعزام گارد ملی به شهرهای آمریکا را محکوم نمود. او جمهوریخواهان کنگره را نیز متهم کرد که در برابر رفتارهای نادرست ترامپ سکوت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما گفت: «حتی وقتی میدانند او از خط قرمز عبور کرده است، باز هم واکنشی نشان نمیدهند.»
به گفته او، حتی مدیران شرکتها، مؤسسات حقوقی و دانشگاهها نیز به طرز شگفتانگیزی در برابر ترامپ «زانو زدهاند» تا او را راضی نگه دارند.
اوباما در گردهمایی دیگری در شهر نیوآرک نیوجرسی نیز سخنان مشابهی بر زبان آورد و گفت: «انگار هر روز در آمریکا هالووین است، فقط با این تفاوت که پر از ترفند است و خبری از شیرینی نیست.»
او با طعنه به برخی تصمیمات ترامپ از جمله بازسازی بخشهایی از کاخ سفید در بحبوحه تعطیلی دولت فدرال اشاره کرد و گفت: «البته انصافاً باید گفت آقای ترامپ روی مسائل حیاتی تمرکز دارد، مثل آسفالت کردن باغ رز تا کفشها گلآلود نشوند و ساختن تالار رقص ۳۰۰ میلیون دلاری!»
در نظرسنجیها، اسپنبرگر ۴۶ ساله که شش سال سابقه نمایندگی کنگره و سابقه خدمت در سازمان سیا را دارد، پیشتاز رقابت با «وینسوم ارل-سیرز» ۶۱ ساله، معاون فرماندار جمهوریخواه است.
در نیوجرسی نیز بیشتر نظرسنجیها نشان میدهد «شریل» اندکی از رقیب جمهوریخواه خود «جک چیتارلی» ۶۳ ساله، پیش است.
هرچند جمهوریخواهان در سالهای اخیر در نیوجرسی به نتایج غیرمنتظرهای دست یافتهاند، اما ایالت همچنان به نفع دموکراتها متمایل است. چیتارلی در انتخابات فرمانداری ۲۰۲۱ تنها با اختلاف سه درصد شکست خورد و ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته تنها شش درصد از بایدن عقب ماند.