چند نکته در مورد هالووین ایرانی

موضوع فان جوانانه را به تحریک رسانه های بیگانه تبدیل به معصل فرهنگی و سیاسی نکنید. به جای آن محدودیت های شادی نسل جوان را کم کنید.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ هالووین جشنی است که در سنت‌های کهن غربی ریشه دارد؛ آیینی که زمانی به عنوان مراسمی برای یادبود مردگان و دفع ارواح شناخته می‌شد و امروز در سراسر جهان به نمادی از سرگرمی، پوشیدن لباس‌های خاص و نمایش‌های نمادین از ترس تبدیل شده است.

آنچه در زیر می‌خوانید چند نکته در مورد هالوین ایرانی است:

۱- چند سالی هست که جشن‌های جهانی مثل ولنتاین و هالوین و کریسمس در ایران کم وبیش وجود دارد. بیشتر یک فان است و نتیجه این که به دلیل سوشیال مدیا جوانان خودشان را جزئی از جامعه جهانی می‌دانند.

۲- جشن هالووین به صورت تاریخی یک اتفاق مذهبی است و جوانان ایرانی هالوینی احتمالا مذهبی نیستند؛ و تفریح است برای آنان.

۳- افراط در عزاداری ها، جلوگیری از شادی‌های مطلوب نسل جوان، دو عامل جدی برای این اتفاقات است.

۴-و خلاصه این موضوع فان جوانانه را به تحریک رسانه‌های بیگانه تبدیل به معصل فرهنگی و سیاسی نکنید. به جای آن محدودیت‌های شادی نسل جوان را کم کنید. جوان نسل زد با اینترنت بزرگ شده است. در همه جای دنیا مثل هم فکر می‌کنند.