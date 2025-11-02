En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چند نکته در مورد هالووین ایرانی

موضوع فان جوانانه را به تحریک رسانه های بیگانه تبدیل به معصل فرهنگی و سیاسی نکنید. به جای آن محدودیت های شادی نسل جوان را کم کنید.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۳۹
| |
474 بازدید
|
۲
چند نکته در مورد هالووین ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ هالووین جشنی است که در سنت‌های کهن غربی ریشه دارد؛ آیینی که زمانی به عنوان مراسمی برای یادبود مردگان و دفع ارواح شناخته می‌شد و امروز در سراسر جهان به نمادی از سرگرمی، پوشیدن لباس‌های خاص و نمایش‌های نمادین از ترس تبدیل شده است.

آنچه در زیر می‌خوانید چند نکته در مورد هالوین ایرانی است:

۱- چند سالی هست که جشن‌های جهانی مثل ولنتاین و هالوین و کریسمس در ایران کم وبیش وجود دارد. بیشتر یک فان است و نتیجه این که به دلیل سوشیال مدیا جوانان خودشان را جزئی از جامعه جهانی می‌دانند.

۲- جشن هالووین به صورت تاریخی یک اتفاق مذهبی است و جوانان ایرانی هالوینی احتمالا مذهبی نیستند؛ و تفریح است برای آنان.

۳- افراط در عزاداری ها، جلوگیری از شادی‌های مطلوب نسل جوان، دو عامل جدی برای این اتفاقات است.

۴-و خلاصه این موضوع فان جوانانه را به تحریک رسانه‌های بیگانه تبدیل به معصل فرهنگی و سیاسی نکنید. به جای آن محدودیت‌های شادی نسل جوان را کم کنید. جوان نسل زد با اینترنت بزرگ شده است. در همه جای دنیا مثل هم فکر می‌کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هالووین جشن ایرانی ولنتاین
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تور هالوین ایرانی در جنگل از ۸ تا ۳۰ میلیون!
تصاویر تکان دهنده از هالووین در ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
یاد مقالات و دیدگاه های ارزشمند تابناک در دهه هشتاد و اوایل دهه نود افتادم...
واقعا سپاسگزار از نویسنده که بسیار موجز و ساده و بدون نیش و کنایه و ... یک حرف حسابی زده...
با روند جهانی سازی نمیشه مقابله کرد و نسل جدید فرهنگ و رفتارش جزوی جدا نشدنی از این روند است...
اول باید این تغییرات نسلی را بپذیریم و بجای جدل و جنگ و دو قطبی سازی مراکز فرهنگ ساز این فرهنگ ها و مراسمات وارداتی را بر اساس دیدگاه نسل جدید جهت بدهیم و تا آنجا که ممکن است آنرا بومی کنیم....
و از آن مهمتر برای اینکه نسل جدیدمان احساس قرابت با فرهنگ ایرانی داشته باشد سعی کنیم جشن ها و آیین های زیبای خودمان را به دنیا صادر کنیم و ما هم در این چرخه جهانی فعال باشیم نه منفعل...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
0
0
پاسخ
قطعاً بهانه ایست برای شادی کردن و هیچ قصد و غرضی در پی ان نیست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۹۵ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۸۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005c0R
tabnak.ir/005c0R