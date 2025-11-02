En
واکنش تند تهران به شایعه پیام ترامپ

یک رسانه منطقه‌ای به نقل از آنچه منابع دیپلماتیک در تهران خواند ادعا کرد که ایران پیامی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از طریق عمان درباره ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای دریافت کرده است.
واکنش تند تهران به شایعه پیام ترامپ

انتشار اخبار مربوط به سفر تخت‌روانچی به عمان بلافاصله گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را در پی داشت.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ یک رسانه منطقه‌ای به نقل از آنچه منابع دیپلماتیک در تهران خواند ادعا کرد که ایران پیامی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از طریق عمان درباره ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای دریافت کرده است.

رسانه بغدادالیوم در گزارش خود مدعی شد: «منابع دیپلماتیک در تهران فاش کردند که ایالات متحده از طریق سلطنت عمان پیامی به ایران در مورد احتمال ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای که از ژوئن گذشته متوقف شده بود ارسال کرده است.» باوجود این گمانه‌زنی‌ها یک رسانه داخلی به نقل از یک منبع آگاه درباره اخبار ارسال پیام از سوی آمریکا به ایران از طریق عمان نوشت: «چنین خبری صحت ندارد.»

منبع آگاه تأکید کرد که هیچ پیامی ازاین‌دست دریافت نشده و این اخبار فاقد اعتبار هستند. این تکذیب در حالی انجام شد که سفر تخت‌روانچی و دیدارهای او با مقامات عمانی زمینه‌ساز این گمانه‌زنی‌ها شده بود. باتوجه‌به سابقه عمان در میانجی‌گری، چنین ادعاهایی قابل‌پیش‌بینی بودند؛ اما تکذیب رسمی نشان می‌دهد که ایران تمایلی به پذیرش روایت‌هایی که بدون اشاره به شروط غیرقابل‌قبول آمریکا از پیشنهاد مذاکره صحبت می‌کنند، ندارد؛ چراکه مذاکره با طرح شروط غیرقابل‌پذیرش وجود خارجی نخواهد داشت و صرفاً برای متهم‌کردن ایران به ضدیت با مذاکره کارایی دارد. 

طرف آمریکایی با چنین خبرسازی‌هایی به دنبال این است تا مهره سوخته مذاکره را به بازی بازگردانده و فضای روانی جامعه را به اثرات هر خبری از مذاکره گره بزند. خروجی چنین رویکردی این است که با هر گونه توقف در مذاکرات یک شک اقتصادی به کشور تحمیل شده و اهرم تحریم اقتصادی همچنان کارایی داشته باشد. 

تخت روانچی تخت‌روانچی عمان آمریکا ترامپ ایران پیام آمریکا به ایران مذاکرات هسته ای
