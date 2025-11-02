فال حافظ برای امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴

زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
گر چه ماه رمضان است بیاور جامی
روزها رفت که دست من مسکین نگرفت
زلف شمشادقدی ساعد سیم اندامی
روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل
صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی
مرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد
که نهادهست به هر مجلس وعظی دامی
گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است
که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی
یار من چون بخرامد به تماشای چمن
برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی
آن حریفی که شب و روز می صاف کشد
بود آیا که کند یاد ز دردآشامی
حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد
کام دشوار به دست آوری از خودکامی
ای دوست خوب و صبور من، نیتی که در دل داری مثل یک میوه خوشرنگ و لعابه که هنوز برای چیدن کمی زوده. اگر الان آن را بچینی، طعم گس و کالش دلت را میزند. حافظ با مهربانی به تو میگوید که هنوز وقت مناسب برای به ثمر رساندن این آرزو نرسیده، اما این به معنی ناامیدی نیست!
تو میتوانی از همین حالا، بذر این آرزو را بکاری و پیام دلت را به آن شخص یا موقعیت مورد نظر برسانی. اما یک هشدار دوستانه هم برایت دارد: از تکروی و گوش دادن فقط به صدای ذهن خودت پرهیز کن. در این مسیر، تو به حکمت و تجربه دیگران نیاز داری. پس قبل از شروع، با کسانی که این راه را رفتهاند و سرد و گرم روزگار را چشیدهاند، مشورت کن. بعد از آن، با خیال راحت و دلی قرص، منتظر بهترین موقعیت بمان. صبر تو، نشانه حکمت توست.
حافظ میبیند که تو گاهی اوقات ارزش واقعی زمان را فراموش میکنی و اجازه میدهی لحظههای طلایی از بین انگشتانت بریزند. یادت باشد که انسانهای موفق، شکارچیان فرصتها هستند! اگر امروز دست روی دست بگذاری و تلاشی نکنی، فردا آهِ پشیمانی از نهادت بلند میشود. پس از این دوره انتظار، به عنوان یک فرصت طلایی برای آمادهسازی استفاده کن. به خودت و اگر پای کس دیگری در میان است، به او هم بگو که با تمام توان تلاش کند، چون موفقیت حتماً در آغوشش را باز خواهد کرد.
چشم به راه کسی، چیزی یا یک موقعیت شغلی هستی که به دست آوردنش، مثل فتح یک قله، به تلاش بیشتر، کسب تجربه و فکر عمیقتری نیاز دارد. به نظر میرسد اخیراً یک پیشنهاد یا فرصتی به تو روی آورده، اما تو به سادگی از کنارش گذشتهای، در حالی که میتوانست برایت بسیار مفید باشد. غصه گذشته را نخور، اما از آن درس بگیر!
و اما خبر خوب! این نیت حتماً عملی خواهد شد، پس جای هیچگونه نگرانی نیست. میدانی چرا تا الان به تأخیر افتاده؟ چون خودت هنوز مقدمات لازم را فراهم نکردهای و با جدیت و تمام قوا وارد میدان نشدهای. پس دیگر درنگ جایز نیست! دلت را به خدای بزرگ بسپار، یک “یا علی” بگو و با قدرت اولین قدم را بردار.
برای اینکه دلت آرام بگیرد و راه برایت روشنتر شود، یک پیشنهاد معنوی برایت دارد: اگر برایت مقدور است به یک مکان مقدس و آرامشبخش برو. در آنجا با حضور قلب و توجه به معنا، سوره مبارکه بقره، آیات ۸۰ تا ۱۱۰ را بخوان. این کار مثل باز کردن یک پنجره رو به آسمان است و گشایش زیادی برایت به همراه خواهد داشت.
در هیاهوی رسیدن به اهدافت، حواست به گنجهای واقعی زندگیات باشد: پدر، مادر و همسرت. آنها عاشقانه و بیقید و شرط تو را دوست دارند. این محبت، کمیابترین هدیه دنیاست. به عشق و محبتشان با تمام وجود پاسخ بده.
حافظ آینهای در مقابلت میگیرد تا خودت را بهتر بشناسی. تو انسانی هستی:
فعال و پرتحرک که از سکون بیزاری. یک ایدهآلیست که همیشه بهترینها را میخواهد. در عین حال مادیگرا و باسیاست هستی و میدانی چطور به خواستههایت برسی. ذهنی متفکر و روحی آزاده داری. دلربا، جذاب و شیکپوش هستی و از تجملات و زیبایی لذت میبری. چهرهای شاداب و خندهرو داری و با بذلهگویی و خوشبرخوردیات دل همه را به دست میآوری.
از مشکلات و مسائلی که اخیراً پیش آمده، اینقدر خودت را ناراحت نکن. گاهی لازم است سرمان را بالا بگیریم و به دنیای اطراف نگاه کنیم. آن وقت میبینی که مردم آنقدر گرفتاریها و ناراحتیهای بزرگتری دارند که در مقایسه با آنها، تو انسان بسیار خوشبختی هستی. قدر داشتههایت را بدان.
امیدوارم این تفسیر صمیمانه به تو نقشه راهی روشن بدهد. صبور باش، آماده شو و به وقتش، با قدرت به سوی آرزویت پرواز کن.