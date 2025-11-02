En
احتمال دخالت نظامی آمریکا در نیجریه

ترامپ: ما ممکن است با قدرت، وارد نیجریه شویم تا تروریست‌های اسلامی که مرتکب این جنایات وحشتناک می‌شوند را از بین ببریم.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۲۷
316 بازدید
احتمال دخالت نظامی آمریکا در نیجریه

ترامپ گفت: به وزارت جنگ دستور داده‌ام که برای عملیات احتمالی در نیجریه آماده شود. اگر دولت نیجریه همچنان اجازه کشتار مسیحیان را بدهد، ما فوراً تمام کمک‌ها را متوقف خواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، رئیس ایالات متحده امریکا ادامه داد: ما ممکن است با قدرت، وارد نیجریه شویم تا تروریست‌های اسلامی که مرتکب این جنایات وحشتناک می‌شوند را از بین ببریم.

ترامپ افزود: من به وزارت جنگ دستور می‌دهم تا برای هرگونه اقدام احتمالی آماده شود. اگر حمله کنیم، به سرعت و به شدت حمله خواهیم داد، همانطور که تروریست‌ها به مسیحیان ما حمله می‌کنند.

وی گفت: به دولت نیجریه برای اقدام سریع هشدار می دهم.

برچسب ها
آمریکا نیجریه ترامپ جنگ دخالت نظامی حمله خبر فوری
