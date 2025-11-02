یک چهره جنجالی از تلویزیون خداحافظی کرد!

جمعه شب گذشته نهم آبان ماه، برنامه سینمایی هفت از شبکه تماشا پخش شد و در آن بهروز افخمی - مجری فصل اخیر - اعلام کرد که او از برنامه هفت جدا شده و از این به بعد قرار است محمدرضا مقدسیان اجرا را به عهده بگیرد.

افخمی که بیش از ۱۰۰ برنامه را اجرا کرده است در مصاحبه با ایسنا اعلام کرده است: «واقعیت این است که دیگر احساس پوچی می‌کردم و به نظرم حرف‌هایم تکراری شده بود.

وی افزود: من همیشه دوست داشتم این برنامه آموزشی باشد و غیر از ۱۵ قسمتی که در سال اول حضورم تولید کردیم که پخش برنامه زنده نبود و ارزش آموزشی زیادی داشت، قسمت‌های دیگری که پس از جشنواره فیلم فجر به صورت زنده مجبور به تولید آن شدیم، شرایط متفاوتی داشتند.»

این جالب است که به اعتراف خودش غیر از ۱۵ قسمت اول سال اول یعنی در سال ۱۳۹۴ افخمی از دیگر برنامه‌ها راضی نبوده و همچنان در آن حضور یافته است!