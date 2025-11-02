En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک چهره جنجالی از تلویزیون خداحافظی کرد!

جمعه شب گذشته نهم آبان ماه، برنامه سینمایی هفت از شبکه تماشا پخش شد و در آن بهروز افخمی - مجری فصل اخیر - اعلام کرد که او از برنامه هفت جدا شده و از این به بعد قرار است محمدرضا مقدسیان اجرا را به عهده بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۷۲۰
| |
3 بازدید
یک چهره جنجالی از تلویزیون خداحافظی کرد!

به گزارش تابناک، جمعه شب گذشته نهم آبان ماه، برنامه سینمایی هفت از شبکه تماشا پخش شد و در آن بهروز افخمی - مجری فصل اخیر - اعلام کرد که او از برنامه هفت جدا شده و از این به بعد قرار است محمدرضا مقدسیان اجرا را به عهده بگیرد.

افخمی که بیش از ۱۰۰ برنامه را اجرا کرده است در مصاحبه با ایسنا اعلام کرده است: «واقعیت این است که دیگر احساس پوچی می‌کردم و به نظرم حرف‌هایم تکراری شده بود.  

وی افزود: من همیشه دوست داشتم این برنامه آموزشی باشد و غیر از ۱۵ قسمتی که در سال اول حضورم تولید کردیم که پخش برنامه زنده نبود و ارزش آموزشی زیادی داشت، قسمت‌های دیگری که پس از جشنواره فیلم فجر به صورت زنده مجبور به تولید آن شدیم، شرایط متفاوتی داشتند.»

این جالب است که به  اعتراف خودش غیر از ۱۵ قسمت اول سال اول یعنی در سال ۱۳۹۴ افخمی از دیگر برنامه‌ها راضی نبوده و همچنان در آن حضور یافته است!

اشتراک گذاری
برچسب ها
بهروز افخمی کارگردان صداوسیما برنامه هفت برنامه سینمایی هفت سینمای ایران منتقدان
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فخیم زاده: در ایران چیزی به اسم «سانسور وحشت» داریم +ویدیو
چرا بهروز افخمی از هفت کنار گذاشته شد و چگونه دوباره به آنتن زنده بازمی‌گردد؟
درگیری دو مهمان بهروز افخمی روی آنتن زنده
تکرار دوباره دُن‌ کیشوت بازی‌ افخمی با بیت‌المال
مجری تازه هفت با حمله به افخمی کارش را شروع کرد؛ او دوام می آورد؟
واکنش خانه سینما به اظهارات عجیب در هفت
مهدی فخیم‌زاده: تلویزیون از جذابیت خارج شده است
دعوای سازندگان «پیر پسر» و «قاتل و وحشی» بالا گرفت!
انتقاد تند کارگردان تلویزیون به مدیران صداوسیما
بازگشت بهروز افخمی و تیمش به برنامه هفت؟
واکنش پرویز پرستویی به «متلک‌گویی» افخمی
انتقاد شدید پرویز پرستویی به کار عجیب بهروز افخمی!
هفت با افخمی و فراستی «ضدسینما» می‌شود
واکنش بهروز افخمی به شرایط روز و تحریم هنر
قطع پخش زنده برنامه «هفت» پس از طرح انتقادات تند!+ویدیو
خشم و نفرت عمیق بهروز افخمی از فضای مجازی ریشه در چه دارد؟
واکنش تند آذری جهرمی به اظهارات «ابوالقاسم طالبی»
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
عکس | پاییز زیبا در جنگل‌قرق شهرستان گرگان
انحلال بانک آینده درس عبرت می شود؟ / بانک‌ها مشغول خودزنی هستند/ هزاران میلیاردی که صرف ایران مال شد؛ نه تولید بنزین!
تصاویر وحشتناک از یک عروسی در کوهدشت
حاکمیت در موضوع گردشگری سردرگم است/ حال و احوال صنعت گردشگری با این وزیر خوب نخواهد شد
گنجینه دیده‌نشده فرعون رونمایی شد + عکس
انجمن مساله دار در آستانه بودجه هنگفت ملی/ اوتیسم در فراموشخانه نهادهای ناظر
اعتصاب بازیکنان استقلال خوزستان برای دومین هفته پیاپی
آموزش ساخت مترسک ترامپ به کودکان در صداوسیما!
جنبش خشونت‌گرایی که به آیین صلح و دوستی تبدیل شد!/شوقی‌افندی تاریخ را غرب‌پسند نوشت
دولت ونزوئلا سقوط کند ایران پایگاه استراتژیک خود را در آمریکای لاتین از دست می‌دهد/ ترامپ می‌خواهد مادورو را بدون شلیک حذف کند/ چین با دشمن مادورو هم کار خواهد کرد
گزارش روزنامه فرانسوی از پرونده دیگری علیه پژمان!
تصاویر قطع آب سه سازمان دولتی به دلیل الگوی مصرف
بالاخره کدام شهر میزبان دربی می‌شود؟
آغاز فعالیت مدارس و ادارات این شهرها با تاخیر
لحظات انفجار کارگاه شارژ کپسول گاز مایع در شیراز
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005c08
tabnak.ir/005c08