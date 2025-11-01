به گزارش تابناک، هادی عیدی‌پور شامگاه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که ساعت ۱۸:۰۱ امروز (شنبه، ۱۰ آبان) حریق در یک کارگاه شارژ کپسول در کمربندی، روبه‌روی جوادیه گزارش شد و تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی گفت: در پی اعلام این حادثه، ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۲۰ و ۹ به محل حریق اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز تأکید کرد: اخبار تکمیلی درباره این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به‌دلیل وقوع این آتش‌سوزی، ترافیک سنگینی در محور کمربندی جوادیه وجود دارد.

رئیس اورژانس فارس هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که این حادثه ۹ مصدوم داشته است که هفت نفر از آنان در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان و دو نفر به بیمارستان شهید رجایی منتقل شده‌اند.

مسعود عابد افزود: این مصدومان بیشتر به دلیل موج انفجار دچار حادثه شدند چراکه انفجار سنگینی در این حادثه رخ داد.