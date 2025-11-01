En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انفجار و آتش‌سوزی شدید کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه شارژ کپسول گاز در محدوده کمربندی شیراز و اعزام گسترده نیروهای عملیاتی برای مهار حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۹۱
| |
203 بازدید

انفجار و آتش‌سوزی شدید کارگاه شارژ کپسول گاز در شیراز

به گزارش تابناک، هادی عیدی‌پور شامگاه در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که ساعت ۱۸:۰۱ امروز (شنبه، ۱۰ آبان) حریق در یک کارگاه شارژ کپسول در کمربندی، روبه‌روی جوادیه گزارش شد و تیم‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی گفت: در پی اعلام این حادثه، ایستگاه‌های ۱۵، ۴، ۳، ۵، ۸، ۲۰ و ۹ به محل حریق اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز تأکید کرد: اخبار تکمیلی درباره این حادثه متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به‌دلیل وقوع این آتش‌سوزی، ترافیک سنگینی در محور کمربندی جوادیه وجود دارد.

 رئیس اورژانس فارس هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که این حادثه ۹ مصدوم داشته است که هفت نفر از آنان در محل حادثه به‌صورت سرپایی درمان و دو نفر به بیمارستان شهید رجایی منتقل شده‌اند.

مسعود عابد افزود: این مصدومان بیشتر به دلیل موج انفجار دچار حادثه شدند چراکه انفجار سنگینی در این حادثه رخ داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیراز کارگاه کپسول گاز انفجار آتش سوزی مصدومیت موج انفجار
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۱۱ کشته و مجروح بر اثر انفجار کپسول گاز در زنجان
مصدومیت ۷ تن در انفجار کپسول گاز در رستوران تهران
انفجار مرگبار در واحد تولیدی مواد شوینده گرمسار
انفجار وحشتناک کپسول گاز در جوادیه تهران
انفجار کپسول گاز با ۷ کشته و یک مجروح در کنارک
۳ کشته در حادثه انفجار کپسول گاز در آمل
فوت ۵ کودک و نوجوان بر اثر انفجار گاز در شهرری
انفجار کپسول گاز در اردبیل
مصدومیت ۹ نفر بر اثر انفجار کپسول گاز در شاهین‌ شهر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bzf
tabnak.ir/005bzf