دو دختربچه در بندرعباس قربانی آتش در خانه شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از وقوع آتشسوزی در یکی از منازل مسکونی محله نخل ناخدا و جان باختن دو کودک خبر داد. این حادثه در ساعت ۱۳:۰۲ ظهر امروز، شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به مرکز فرماندهی آتشنشانی گزارش شد.
به گفته لیاقت، بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای ایستگاه شماره ۳ آتشنشانی بندرعباس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. آتشنشانان در حین عملیات، دو دختربچه را از داخل منزل خارج کرده و برای انتقال به بیمارستان به نیروهای اورژانس تحویل دادند.
متأسفانه بر اثر شدت دودزدگی و خفگی ناشی از گازهای حاصل از آتش، تلاش پزشکان برای نجات جان این دو کودک بینتیجه ماند و هر دو در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
رئیس سازمان آتشنشانی بندرعباس با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش اعلام کرد: کارشناسان در حال بررسی علت دقیق وقوع آتشسوزی هستند تا مشخص شود منشأ این حریق چه بوده است. وی همچنین از خانوادهها خواست تا با رعایت اصول ایمنی، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.