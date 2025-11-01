En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دو دختربچه در بندرعباس قربانی آتش در خانه شدند

آتش‌سوزی ظهر امروز در یک خانه مسکونی در بندرعباس به فاجعه‌ای غم‌انگیز انجامید. دو کودک که در میان شعله‌ها گرفتار شده بودند، پس از انتقال به بیمارستان به دلیل دودزدگی جان باختند.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۸۹
| |
277 بازدید
دو دختربچه در بندرعباس قربانی آتش در خانه شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمدامین لیاقت، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از وقوع آتش‌سوزی در یکی از منازل مسکونی محله نخل ناخدا و جان باختن دو کودک خبر داد. این حادثه در ساعت ۱۳:۰۲ ظهر امروز، شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی گزارش شد.

به گفته لیاقت، بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی بندرعباس به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. آتش‌نشانان در حین عملیات، دو دختربچه را از داخل منزل خارج کرده و برای انتقال به بیمارستان به نیروهای اورژانس تحویل دادند.

متأسفانه بر اثر شدت دودزدگی و خفگی ناشی از گازهای حاصل از آتش، تلاش پزشکان برای نجات جان این دو کودک بی‌نتیجه ماند و هر دو در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش اعلام کرد: کارشناسان در حال بررسی علت دقیق وقوع آتش‌سوزی هستند تا مشخص شود منشأ این حریق چه بوده است. وی همچنین از خانواده‌ها خواست تا با رعایت اصول ایمنی، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بندرعباس آتش سوزی آتش سوزی منزل دختر بچه آتش نشانی
ری‌شهری که احضارم کرد ترسیدم!/روایت اعتصاب برخی‌خلبان‌های تبریز در روزهای اول انقلاب
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نجات جان ۳۰ مسافر از آتش توسط راننده اتوبوس
آتش‌سوزی بابل پس از ۱۰ ساعت مهار نشد
۱۰ مصدوم در آتش سوزی منزلی در ورامین
آتش سوزی اتوبوس درون شهری در تربت جام
وقوع آتش‌سوزی در بازار بزرگ بندرعباس
آتش‌سوزی مرگبار منزل مسکونی در دامغان
آتش سوزی پست برق در بندرعباس
کودک پنج ساله خانه را به آتش کشید
آتش‌سوزی منزل جان کودک ۴ ساله را گرفت
مشکل برقی در کولر، خانه را به آتش کشید
آتش‌سوزی منزل مسکونی در نیاوران تهران
آتش‌سوزی خانه به‌خاطر ماینرهای غیرمجاز
۱۲ مصدوم در حادثه آتش سوزی محله نامجو
ماجرای دردناک سوختن برادر و خواهر در آتش‌سوزی
نجات نوزاد 4 ماهه از میان شعله‌های آتش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۱ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۹ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۸ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۲ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005bzd
tabnak.ir/005bzd