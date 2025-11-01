راننده مست، جان ۴ پاکبان شهرداری تهران را گرفت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در ساعت ۱:۱۵ بامداد جمعه ۹ آبان، راننده یک دستگاه پرشیا که حالت طبیعی نداشته، با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت در منطقه ۲۲، بزرگراه فهمیده بعد از کوهک، با ۴ دستگاه خودرو و در نهایت با خودرو حامل کارگران سازمان پسماند تصادف میکند.
در این تصادف که منجر به چپ کردن خودرو حمل کارگران میشود، ۳ نفر از کارگران ایرانی شهرداری درجا فوت کرده و امروز نیز یک نفر دیگر در بیمارستان فوت میشود.
نیروهای اورژانس و پلیس راهور بلافاصله در محل حاضر شدند و اقدامات ایمنسازی، امدادرسانی و انتقال مصدومان به بیمارستان انجام شد. بررسی دقیق علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهور ادامه دارد.
راننده نیز که پس از تصادف در سلامت کامل بوده، توسط پلیس دستگیر شده و پرونده در جریان است.