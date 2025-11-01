منبع
به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، تصاویری که در این گزارش منتشر شده، مربوط به زن جوانی است که گم شده است. پلیس اقدامات لازم را انجام داده، اما هیچ ردی از این زن جوان و ماشینی که سوار آن شده، کشف نشده است. دوربینهای مداربسته نیز فقط تا لحظه سوار شدن او در یک خودرو النود سفید را ضبط کرده و دیگر هیچ ردی از این زن جوان به دست نیامده است. حالا با گذشت ۱۰۰ روز بیخبری از این زن جوان، خانوادهاش تصمیم گرفتهاند خبر مفقودی او را رسانهای کنند تا شاید زودتر به سرنخهای لازم برسند. به گفته پدر این دختر جوان پلیس هنوز نتوانسته پلاک ماشین را پیدا کند. با این حال افرادی که این زن جوان را مشاهده کرده یا نشانی از او دارند، میتوانند با «اعتماد» تماس بگیرند.
«نرگس عسکری» زن جوان ۳۵ ساله؛ اواسط تیرماه سال جاری در غرب تهران در حالی که سوار بر یک خودرو النود سفید رنگ شده، مفقود و خانوادهاش دیگر از این زن جوان خبری ندارند. طبق فیلم دوربینهای مداربسته؛ «نرگس عسکری آن روز بدون اطلاع قبلی به خانواده از خانهشان در نزدیکی منطقه چیتگر تهران خارج شده و پس از یک ساعت پیادهروی هنگامی که در نزدیکی اتوبان همدانی بوده یک دستگاه خودرو النود سفید با دیدن نرگس توقف کرده و او نیز سوار ماشین این فرد ناشناس شده است. در حال حاضر هیچ سرنخی از نرگس عسکری به دست نیامده است.
پدر او در اداره چهارم پلیس آگاهی تهران شکایتی مبنی بر مفقودی دخترش ثبت کرده، اما تاکنون هیچ سرنخی از نرگس عسکری پیدا نشده است. خانواده نرگس میترسند سرنوشت دخترشان مثل «الهه حسیننژاد، سما جهانباز یا شیما صباگردی» شود.
خرداد ماه امسال، الهه حسیننژاد هنگامی که سوار ماشین یک فرد مسافرکش شده، مفقود و پس از ۱۰ روز جسدش در اطراف تهران کشف شده است. سما جهانباز سه سال پیش در شیراز مفقود و تا به الان هیچ سرنخی از او کشف نشده و به تازگی کیفرخواست پروندهاش با استناد به ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده است. طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی؛ هرگاه شخصی را شبانه و بهطور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون بردهاند، مفقود شود، دعوتکننده، ضامن دیه او است مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته یا اگر کشته شده، دیگری او را به قتل رسانده است. شیما صباگردی نیز مرداد ماه ۱۳۹۸ از خانه خارج و دیگر هیچ خبری از او نشده تا اینکه یکسال بعد مردی به عنوان مظنون شناخته و بازداشت میشود؛ او اعتراف میکند که صبا را به قتل رسانده و در باغچه خانهاش دفن کرده است.
اگر هر موضوعی غیر از مفقودی بود سریع فرد مورد نظر را پیدا میکردند
پدر نرگس عسکری در مورد جزییات این حادثه به «اعتماد» میگوید: «حدود ساعت ۱ بعدازظهر هفدهم تیر ماه، نرگس بدون اینکه به من یا همسرش اطلاع دهد از خانه خارج میشود. سابقه نداشته دخترم بدون اطلاع قبلی از خانه خارج شود. نرگس آن روز هیچ وسیلهای با خود نبرده؛ گوشی تلفن همراه، کارت عابربانک و مدارک شناسایی او همه در خانه است. نرگس فقط کیف خود را برداشته و از خانه خارج شده است. دخترم دو فرزند ۱۴ و ۹ ساله دارد.»
او در پاسخ به اینکه آیا نرگس قبل از اینکه از خانه خارج شود با اعضای خانواده مشکل خاصی داشته، میگوید: «ما حتی از پیامکهای او پرینت گرفتیم، اما هیچ مورد مشکوکی پیدا نکردیم. نرگس یکی، دو ساعت قبل از اینکه از خانه خارج شود با همسرش صحبت کرده و حتی پیامهای عاشقانه رد و بدل کردهاند.»
پدر نرگس در ادامه میگوید: «الان سه ماه و نیم است که هر روز صبح به اداره آگاهی پلیس تهران میروم. پلیس اقدامات لازم را انجام داده است؛ دستور بررسی فیلم دوربینهای مداربسته را صادر کردهاند. من خودم تمام فیلم دوربینهای مداربسته اطراف خانه را چک کردهام؛ نرگس وقتی از خانه خارج شده حدود یک ساعت پیادهروی کرده تا به اتوبان همدانی رسیده است. آنجا کنار اتوبان در حالی که داشته به راه خود ادامه میداده، یک خودرو النود از کنارش عبور میکند، اما آن خودرو چند ثانیه بعد و کمی جلوتر ایستاده و دنده عقب به سمت نرگس رفته و جلوی پای دخترم توقف کرده است. از فیلم دوربینهای مداربسته مشخص است که راننده چیزی به نرگس گفته و دخترم سوار ماشین او شده است. از آن لحظه به بعد هم هیچ ردی از نرگس نداریم. پلاک این ماشین نیز در فیلم دوربینهای مداربسته مشخص نیست. پلیس، مالک چند خودرو را با مشخصات مشابه احضار کرده، اما هیچ کدام از آنها از ماجرا اطلاعی نداشتهاند. ما حتی قصد داشتیم فیلم دوربینهای پلیس راهور را چک کنیم، اما به ما گفتند ما فیلمها را نداریم؛ اگر بخواهند میتوانند فیلمها را در اختیار بگذارند.»
پدر نرگس همچنین میگوید: «با توجه به اینکه نرگس مدارک شناسایی و کارت عابربانکش را با خود نبرده و گوشی موبایلش را هم در خانه گذاشته؛ هیچ کاری نمیتواند انجام دهد. بنابراین حتی نمیتواند بلیت تهیه کند و به شهرستان برود؛ ما شهرستان آشنا داریم، اما اگر به آنجا رفته بود به ما اطلاع میدادند.»
او به آخرین سوال «اعتماد» نیز پاسخ میدهد.
آخرین حرفی که افسر پرونده به شما گفته، چه بوده است؟
افسر پرونده گفته؛ صبر کنید، پیدا میشود. ما چقدر باید صبر کنیم! الان سه ماه و نیم است که از گم شدن دخترم گذشته است. اگر هر موضوعی غیر از مفقودی بود سریع فرد مورد نظر را پیدا میکردند. مگر میشود نتوانند پلاک ماشین را پیدا کنند؟! به هر حال جان یک انسان در خطر است.