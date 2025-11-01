سامانه بارشی جدیددر راه/هشدار سرمازدگی در۱۳استان

به گزارش تابناک، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی ایران در روزهای پیشرو گفت: امروز (شنبه، ۱۰ آبان) شهرستانهای زهک و زابل آلودهترین نقاط کشور هستند، اما بهتدریج از غلظت آلایندهها در شرق کاسته میشود، آلودگی هوا در نواحی صنعتی از جمله تهران، خوزستان، البرز و خراسان رضوی در طول هفته تداوم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه شرایط دمایی کشور طی روزهای آینده بهویژه برای کشاورزان و باغداران اهمیت ویژهای دارد، افزود: شبهای نسبتاً سردی در پیش است و احتمال بروز سرمازدگی محصولات کشاورزی و یخبندانهای شبانه در استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، شمال فارس، البرز، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، همدان و حتی ارتفاعات تهران زیاد است.
اصغری بیان کرد: بر اساس مقایسه با شرایط بلندمدت، شهروندان مناطق شمالی کشور نیز در روزهای آتی سرمای بی هنجار و کمسابقهای را تجربه خواهند کرد. از بامداد فردا (یکشنبه، ۱۱ آبان) سامانه بارشی از سمت گیلان وارد کشور میشود و ضمن افزایش ابرناکی، رگبار باران در این استان آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: پیش از ظهر فردا، بارشها به استانهای مازندران و گلستان نیز گسترش مییابد و تلاطم آبهای دریای خزر را بهدنبال خواهد داشت. همچنین روز دوشنبه (۱۲ آبان) نیز مردم خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی شاهد بارشهای نسبتاً مطلوبی خواهند بود که در مقایسه با ابتدای مهرماه ۱۴۰۴، از شدت بیشتری برخوردار است.
این کارشناس هواشناسی در پایان تصریح کرد: برای این سامانه بارشی، مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرده است تا دستگاههای اجرایی و مردم نسبت به وقوع بارشها، کاهش دما و احتمال مخاطرات جوی هوشیار باشند.
ریزش هوای خنک شمالی به نیمه شرقی کشور!
همچنین بنا بر اعلام هواشناسی، برای روزهای میانی هفته به بعد ریزش هوای خنک به فلات مرکزی کشور پیشبینی میشود که کاهش محسوس دما را در این نواحی به همراه خواهد داشت.
با وقوع این کاهش دما، فلات مرکزی کشور دماهای خنک تر از نرمال و نیمه غربی کشور دماهای گرمتر از نرمال خواهند داشت.
بنابراین اختلاف دمایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه به کمترین میزان خواهد رسید.