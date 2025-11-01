شهادت دو بسیجی طرح امنیت در مسیر خاش به زاهدان

به گزارش تابناک، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روز گذشته خودرو محمدرضا شاهوزهی (سرطایفه ایل شاهوزهی) در هنگام سرکشی از محدوده حوزه استحفاظی در جاده خاش به زاهدان (در منطقه اسکل آباد نزدیک دهپابید) مورد سوءقصد افراد مسلح گروهک‌های تروریستی قرار گرفت.

این اطلاعیه می افزاید: بر اثر این حمله، ۲ نفر از همراهان وی که از بسیجیان بومی اهل سنت طرح امنیت بودند، به شدت مجروح شدند.

در این اطلاعیه آمده است: اسماعیل شاورزی و مختار شاهوزهی از مجروحان این حادثه، بر اثر شدت جراحات وارده امروز به شهادت رسیدند.