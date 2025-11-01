En
شهادت دو بسیجی طرح امنیت در مسیر خاش به زاهدان

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه از از شهادت ۲ نفر از نیروهای بسیجی اهل سنت طرح امنیت در مسیر خاش - زاهدان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۷۶۷۳
| |
468 بازدید

شهادت دو بسیجی طرح امنیت در مسیر خاش به زاهدان

به گزارش تابناک، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روز گذشته خودرو محمدرضا شاهوزهی (سرطایفه ایل شاهوزهی) در هنگام سرکشی از محدوده حوزه استحفاظی در جاده خاش به زاهدان (در منطقه اسکل آباد نزدیک دهپابید) مورد سوءقصد افراد مسلح گروهک‌های تروریستی قرار گرفت.

این اطلاعیه می افزاید: بر اثر این حمله، ۲ نفر از همراهان وی که از بسیجیان بومی اهل سنت طرح امنیت بودند، به شدت مجروح شدند.
در این اطلاعیه آمده است: اسماعیل شاورزی و مختار شاهوزهی از مجروحان این حادثه، بر اثر شدت جراحات وارده امروز به شهادت رسیدند.

برچسب ها
سیستان و بلوچستان خاش بسیجیان حمله تروریستی شهادت گروهک تروریستی خبر فوری
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
